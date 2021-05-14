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手刀預約！BALL Watch天行者腕表 開放預購中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
波爾表（Ball Watch）近日推出全新Engineer Hydrocarbon AeroGMT Sled Driver天行者腕表，向知名飛行員Brian Shul少校致意。圖 / 波爾表提供。
波爾表（Ball Watch）近日推出全新Engineer Hydrocarbon AeroGMT Sled Driver天行者腕表，向知名飛行員Brian Shul少校致意。圖 / 波爾表提供。

即便再艱難的時候，我們的目光仍應望向遠方，在心底抱有希望。波爾表（Ball Watch）近日推出全新Engineer Hydrocarbon AeroGMT Sled Driver天行者腕表，向知名飛行員Brian Shul少校致意。

誰是Brian Shul？他克服了服役時受到近乎致命的傷患、並成為三倍音速長程戰略偵察機「SR-71黑鳥偵察機」的飛行員。美軍SR-71黑鳥偵察機的功能強大、但維護費用驚人，從美軍移交美國太空總署數年後仍然退役，因而讓這架經典噴射機成為近代飛行史的絕響也是傳奇。

AeroGMT Sled Driver為捕捉黑鳥偵察機近乎匿蹤的神秘感，維持了三地時間功能，並以微型氣燈點亮三個時區的時間顯示；藍寶石水晶的弧形表圈則內藏綠色微型氣燈，顯示第三時區的24小時制顯示；42毫米的表面中，黃色與橙色的微型氣燈則點亮了12小時刻度，同時第二時區的24小時顯示則用上冰藍色「Super LumiNova」夜光塗層，並可隱約看到六點鐘方向的黑鳥隱形戰機。四種顏色、三種時區，讓飛行員或遇上人生亂流的你，都能輕鬆辨讀。

即日起至2021年6月16日，凡提前預訂Engineer Hydrocarbon AeroGMT Sled Driver系列腕表，便享有原價96,800元、優惠價77,440元的甜甜價，但預定配送日期則為2021年9月至10月期間，並以瑞士生產進度及到貨日期為準。詳情可登錄網址：shop.ballwatch.ch

六點鐘方向並有著黑鳥偵察機的經典視覺。圖 / 波爾表提供。
六點鐘方向並有著黑鳥偵察機的經典視覺。圖 / 波爾表提供。
四種顏色顯示三地時區，是Ball Watch天行者腕表的特色之一。圖 / 波爾表提供。
四種顏色顯示三地時區，是Ball Watch天行者腕表的特色之一。圖 / 波爾表提供。
Ball Watch Engineer Hydrocarbon AeroGMT Sled Driver天行者腕表，96,800元。圖 / 波爾表提供。
Ball Watch Engineer Hydrocarbon AeroGMT Sled Driver天行者腕表，96,800元。圖 / 波爾表提供。

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