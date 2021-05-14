The North Face再跨界groovisions推特別款T恤 要消費者在夏季穿好穿滿！

The North Face曝光多達30款以上新品T恤，要消費者在這季穿好穿滿。圖／The North Face提供

The North Face（簡稱TNF）再度與日本設計團隊groovisions合作，以戶外運動和相關主題節慶為靈感，結合招牌的chappie形象，打造出特別款T恤，更隨之曝光多達30款以上新品，要消費者在這季穿好穿滿。而National Geographic正式在台成立專賣店，更推出全台限量獨賣款。

T恤不只象徵著一種文化延伸，更是夏季著裝的必備單品，TNF為了定義不同的戶外文化，因此以「山夏節」為主題，再次與日本設計團隊groovisions合作，結合chappie的形象，描繪出20種不同的戶外造型，更推出台北限定T恤。因此可看到chappie參與露營、登山、越野跑及攀岩運動的各種造型時，能提醒大家一同加入戶外活動。除了以chappie角色設計的T恤之外，TNF還準備以山的各種形象為基礎的各式圖騰，同時也針對材質、剪裁做修改，調整出最適合亞洲人的版型的T恤。不僅是紅標系列，連黑標的URBAN EXPLORATION支線也有各種不同的T恤，在夏季也能陪伴消費者一同不停探索世界。

The North Face以「山夏節」為主題，再次與日本設計團隊groovisions合作，結合chappie的形象，描繪出20種不同的戶外造型。圖／The North Face提供

而進駐台北新光三越百貨A11館的National Geographic特別推出限量獨賣款，包括Dimer Woven Training連帽上衣、Oversize Letter字母印花長袖T恤及SAFARI BUCKET休閒帽，滿足鐵粉的期待。不僅如此，品牌還上市了由代言人同時也是韓國名模鄭赫詮釋的夏季新品，透過服裝設計與穿搭，展現品牌愛護地球與環境的多元風格。

National Geographic獨賣款Oversize Letter字母印花長袖T恤2,480元。圖／National Geographic提供

The North Face以山的各種形象為基礎的各式圖騰，同時也針對材質、剪裁做修改，調整出最適合亞洲人的版型的T恤。圖／The North Face提供

National Geographic新品Woven Hooded Training連帽外套4,580元。圖／National Geographic提供

The North Face男裝T恤1,480元。圖／The North Face提供

The North Face男裝T恤1,780元。圖／The North Face提供

The North Face女裝短版T恤1,780元。圖／The North Face提供