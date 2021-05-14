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The North Face再跨界groovisions推特別款T恤 要消費者在夏季穿好穿滿！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
National Geographic新品BRACHIO ARTWORK短袖T恤2,080元。圖／National Geographic提供
National Geographic新品BRACHIO ARTWORK短袖T恤2,080元。圖／National Geographic提供

The North Face曝光多達30款以上新品T恤，要消費者在這季穿好穿滿。圖／The North Face提供
The North Face曝光多達30款以上新品T恤，要消費者在這季穿好穿滿。圖／The North Face提供

The North Face（簡稱TNF）再度與日本設計團隊groovisions合作，以戶外運動和相關主題節慶為靈感，結合招牌的chappie形象，打造出特別款T恤，更隨之曝光多達30款以上新品，要消費者在這季穿好穿滿。而National Geographic正式在台成立專賣店，更推出全台限量獨賣款。

T恤不只象徵著一種文化延伸，更是夏季著裝的必備單品，TNF為了定義不同的戶外文化，因此以「山夏節」為主題，再次與日本設計團隊groovisions合作，結合chappie的形象，描繪出20種不同的戶外造型，更推出台北限定T恤。因此可看到chappie參與露營、登山、越野跑及攀岩運動的各種造型時，能提醒大家一同加入戶外活動。除了以chappie角色設計的T恤之外，TNF還準備以山的各種形象為基礎的各式圖騰，同時也針對材質、剪裁做修改，調整出最適合亞洲人的版型的T恤。不僅是紅標系列，連黑標的URBAN EXPLORATION支線也有各種不同的T恤，在夏季也能陪伴消費者一同不停探索世界。

The North Face以「山夏節」為主題，再次與日本設計團隊groovisions合作，結合chappie的形象，描繪出20種不同的戶外造型。圖／The North Face提供
The North Face以「山夏節」為主題，再次與日本設計團隊groovisions合作，結合chappie的形象，描繪出20種不同的戶外造型。圖／The North Face提供

而進駐台北新光三越百貨A11館的National Geographic特別推出限量獨賣款，包括Dimer Woven Training連帽上衣、Oversize Letter字母印花長袖T恤及SAFARI BUCKET休閒帽，滿足鐵粉的期待。不僅如此，品牌還上市了由代言人同時也是韓國名模鄭赫詮釋的夏季新品，透過服裝設計與穿搭，展現品牌愛護地球與環境的多元風格。

National Geographic獨賣款Oversize Letter字母印花長袖T恤2,480元。圖／National Geographic提供
National Geographic獨賣款Oversize Letter字母印花長袖T恤2,480元。圖／National Geographic提供

The North Face以山的各種形象為基礎的各式圖騰，同時也針對材質、剪裁做修改，調整出最適合亞洲人的版型的T恤。圖／The North Face提供
The North Face以山的各種形象為基礎的各式圖騰，同時也針對材質、剪裁做修改，調整出最適合亞洲人的版型的T恤。圖／The North Face提供

National Geographic新品Woven Hooded Training連帽外套4,580元。圖／National Geographic提供
National Geographic新品Woven Hooded Training連帽外套4,580元。圖／National Geographic提供

The North Face男裝T恤1,480元。圖／The North Face提供
The North Face男裝T恤1,480元。圖／The North Face提供

The North Face男裝T恤1,780元。圖／The North Face提供
The North Face男裝T恤1,780元。圖／The North Face提供

The North Face女裝短版T恤1,780元。圖／The North Face提供
The North Face女裝短版T恤1,780元。圖／The North Face提供

The North Face聯手日本設計團隊groovisions打造台北限定T恤。圖／The North Face提供
The North Face聯手日本設計團隊groovisions打造台北限定T恤。圖／The North Face提供

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