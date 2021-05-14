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紀念美好戀情！香奈兒「巴黎－愛丁堡」溫暖木質香療癒
這是一段香奈兒女士的美好戀情，1924年，嘉柏麗·香奈兒與西敏公爵相戀，兩人常流連於蘇格蘭，留下不少彼此的珍貴回憶．蘇格蘭的原始壯麗、遼闊大地讓她或許能量，與西敏公爵的戀情生活中，她也從英國貴族穿著的服飾中，發展出斜紋軟呢外套，成為香奈兒最經典的標誌元素之一。如今這段戀情，成為香奈兒之水系列中的第五段代表「巴黎－愛丁堡」。
從2018年起發表的香奈兒之水系列，每回均以香奈兒女士鍾情的度假勝地為靈感，以清新香氣重現當地的美好想念，從比亞里茲、杜維埃、威尼斯到蔚藍海岸，如今第五段旅程，來到「巴黎－愛丁堡」。
愛丁堡是蘇格蘭的首府，香奈兒女士在那與西敏公爵，有著一段不解之緣的戀曲，兩人踏過高地宅邸，也在烈日下感受壯麗的鄉間風情，廣闊景觀為香奈兒女士補充朝氣。她從英國貴族身上的蘇格蘭格紋、幾何圖騰毛衣、羊毛貝雷帽與斜紋軟呢中，吸收擷取並大膽創新，成為香奈兒品牌創意中的各種元素，至今成為經典。
香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨從蘇格蘭的景色到神秘，成為他的最大靈感，他表示，「『巴黎─愛丁堡淡香水』清新之中又帶沉穩木香，彷彿出自帶給嘉柏麗·香奈兒無窮啟發，取材自男裝的斜紋軟呢外套。」
「巴黎－愛丁堡」淡香水就從揉合冷冽與興奮的杜松果、柏樹為主調出發，點綴著薰衣草與雪松的療癒，結合香根草略帶泥煤味的木質，綴有濃郁的芳香植物，最後以香草與白麝香添了一絲暖意，整體香味調配呼應英國古龍水的配方，濃縮了蘇格蘭曠野的氣息，噴上後，彷彿剛漫步於蘇格蘭的小徑上，散發出一股貼近大地、樹木的迷人中性香味。
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