大停電怎辦？會發光腕表、安啦～！

什麼才是奢侈品？每個人定義不同。日常的陽光、空氣、花、水和電，一時短缺了、匱乏了，才讓人發現生活中的日常並非習以為常。缺電了？晚上了，也想看到最重要的時間？柏萊士（Bell & Ross）新款的BR 05 Skeleton Nightlum腕表說，安啦～我來！

似方非方、似圓非圓的這只手表，有著獨特的線條與視覺。它有精鋼打造表殼，同時擁有穿透的視覺，這正是Skeleton鏤空的名詞由來。雖然是鏤空，機芯的指針和小時刻度添加了夜光塗料SuperLuminova，所以即便停電、夜間醒來，翻開手表，同樣能清楚看見時間：掌握當下情境、做出正確判斷。精鋼表殼經過精密、高程度的霧面、亮面打磨修飾，並搭配自動上鏈機芯，全世界限量500只。

想更酷炫一些？獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）則有一只勇創者Flying Hours SuperLuminova系列藍色夜光手表，獨特的「星輪」視覺，透過轉盤式顯示：內圈的240度刻度顯示分鐘，外圈則有三個轉盤，顯示12小時制的小時時鐘，兩者交疊之處的數字，就是當下時間。手表特別將Globolight®發光技術使用於鏤空小時刻度盤，綠色款或藍色款，全球限量100只。