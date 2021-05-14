ZARA聯手明星御用彩妝師進軍化妝品市場 連包裝都走高質感路線

還記得平價時尚品牌ZARA與Jo Ｍalone香氛創辦人合作推出賣到缺貨的香水系列嗎？今年更正式跨足了化妝品領域，同樣請來明星御用的頂級彩妝師攜手，打造一系列連包裝都散發出高級感的妝品，最低只要290元就能入手。

為了要進軍化妝品市場，ZARA同樣不馬虎，找來曾操刀Calvin Klein、Marc Jacobs等時尚品牌彩妝品推出的英國彩妝師Diane Kendal合作。藉由她多年與時尚雜誌共同拍攝時裝大片的經驗，以及擔綱多個精品品牌與名人的時尚美容顧問的心得，經過18個月的研發，終於呈現出總品項超過130個五大類彩妝產品。消費者可一次在ZARA的店內和網站買到，口紅、眼影、指甲油、粉底，以及彩妝工具，而且維持了先前推出香氛時的平價路線，最低290元就能買到。

ZARA透過英國彩妝師Diane Kendal多年與時尚雜誌拍攝時裝大片的經驗，開發出一系列彩妝品。圖／摘自ZARA官網

而且值得一提的是由於Diane Kendal是「Clean Beauty 」的擁護者，因此在與ZARA合作的這系列彩妝，選用了對肌膚無害的成分，而且堅持不以動物進行測試。但最吸引人的還是包裝設計，為黑、白的外觀，擁有俐落線條，且能看出其靈感源自「Ｚ」字，與專櫃彩妝品牌的高職感相比也和不遜色。同時，還兼顧了ZARA的永續理念，除了指甲油和口紅之外，都能重覆填充使用，因此ZARA也推出了各類填充包供消費者能夠自行更換。

ZARA與英國彩妝師Diane Kendal合作彩妝品，選用了對肌膚無害的成分，而且堅持不以動物進行測試。圖／摘自ZARA facebook

ZARA彩妝系列包裝設計，為黑、白的外觀，擁有俐落線條，且能看出其靈感源自「Ｚ」字。圖／摘自ZARA facebook