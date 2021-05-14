快訊

疫情延燒南部！獅子會前會長稱女兒出國 卻在高雄染疫

新北獅子會前會長1人傳23人 還有73人採檢結果未出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ZARA聯手明星御用彩妝師進軍化妝品市場 連包裝都走高質感路線

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ZARA正式跨足化妝品領域，請來明星御用的頂級彩妝師攜手，打造一系列連包裝都散發出高級感的妝品。圖／摘自ZARA官網
ZARA正式跨足化妝品領域，請來明星御用的頂級彩妝師攜手，打造一系列連包裝都散發出高級感的妝品。圖／摘自ZARA官網

還記得平價時尚品牌ZARA與Jo Ｍalone香氛創辦人合作推出賣到缺貨的香水系列嗎？今年更正式跨足了化妝品領域，同樣請來明星御用的頂級彩妝師攜手，打造一系列連包裝都散發出高級感的妝品，最低只要290元就能入手。

為了要進軍化妝品市場，ZARA同樣不馬虎，找來曾操刀Calvin Klein、Marc Jacobs等時尚品牌彩妝品推出的英國彩妝師Diane Kendal合作。藉由她多年與時尚雜誌共同拍攝時裝大片的經驗，以及擔綱多個精品品牌與名人的時尚美容顧問的心得，經過18個月的研發，終於呈現出總品項超過130個五大類彩妝產品。消費者可一次在ZARA的店內和網站買到，口紅、眼影、指甲油、粉底，以及彩妝工具，而且維持了先前推出香氛時的平價路線，最低290元就能買到。

ZARA透過英國彩妝師Diane Kendal多年與時尚雜誌拍攝時裝大片的經驗，開發出一系列彩妝品。圖／摘自ZARA官網
ZARA透過英國彩妝師Diane Kendal多年與時尚雜誌拍攝時裝大片的經驗，開發出一系列彩妝品。圖／摘自ZARA官網

而且值得一提的是由於Diane Kendal是「Clean Beauty 」的擁護者，因此在與ZARA合作的這系列彩妝，選用了對肌膚無害的成分，而且堅持不以動物進行測試。但最吸引人的還是包裝設計，為黑、白的外觀，擁有俐落線條，且能看出其靈感源自「Ｚ」字，與專櫃彩妝品牌的高職感相比也和不遜色。同時，還兼顧了ZARA的永續理念，除了指甲油和口紅之外，都能重覆填充使用，因此ZARA也推出了各類填充包供消費者能夠自行更換。

ZARA與英國彩妝師Diane Kendal合作彩妝品，選用了對肌膚無害的成分，而且堅持不以動物進行測試。圖／摘自ZARA facebook
ZARA與英國彩妝師Diane Kendal合作彩妝品，選用了對肌膚無害的成分，而且堅持不以動物進行測試。圖／摘自ZARA facebook

ZARA彩妝系列包裝設計，為黑、白的外觀，擁有俐落線條，且能看出其靈感源自「Ｚ」字。圖／摘自ZARA facebook
ZARA彩妝系列包裝設計，為黑、白的外觀，擁有俐落線條，且能看出其靈感源自「Ｚ」字。圖／摘自ZARA facebook

消費者可一次在ZARA的店內和網站買到，口紅、眼影、指甲油、粉底，以及彩妝工具。圖／摘自ZARA官網
消費者可一次在ZARA的店內和網站買到，口紅、眼影、指甲油、粉底，以及彩妝工具。圖／摘自ZARA官網

ZARA

延伸閱讀

Zara口紅新款5月登場！YSL、Tom Ford彩妝師攜手設計，多色眼影盤、39色指甲油、首款刷具重磅抵台

日本零售業銷售大調查！一片口罩帶動消費品市場大洗牌

跨足美妝！ZARA推出ZARA Beauty品牌 台灣13日開賣

要求送2萬化妝品遭拒 女子狂摑男友撕爛衣服：去借錢也要買

相關新聞

疫情重創！ 兩廳院發起「雨天撐傘」 觀眾可轉捐退款

受疫情升溫影響，藝文展演節目紛紛取消或延期，讓表演藝術團隊及藝術家再次面臨艱困挑戰。為提供實質支持，國家兩廳院營運的售票...

ZARA聯手明星御用彩妝師進軍化妝品市場 連包裝都走高質感路線

還記得平價時尚品牌ZARA與Jo Ｍalone香氛創辦人合作推出賣到缺貨的香水系列嗎？今年更正式跨足了化妝品領域，同樣請...

【陪孩子看看書】童里繪本洋行 五月繪本美美專題：海洋

海洋，對你來說是什麼呢？海洋面積佔地球表面約71%，我們身處的世界，是銀河系中唯一有水的地方。

蜘蛛人折傘、雙人帳篷超酷！7-11推出漫威系列精品集點

7-ELEVEN與歷年影視票房最賣座英雄電影MARVEL結盟，自5月19日下午3點起至6月13日推出「漫威系列精品集點」...

萊爾富推多款醫療防護口罩 單片最低價3元起

國內新冠肺炎疫情急遽升溫，全台各地再掀防疫物資搶購風潮，根據萊爾富統計，包括醫療口罩、75%酒精等銷量都翻倍成長，萊爾富...

女孩專屬！UNIQLO再攜手Marimekko把7大主題印花穿上身

夏季到來，女孩們該如何妝點自己？UNIQLO和芬蘭國寶級品牌Marimekko合作，精選7大主題印花，最低290元就能入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。