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蜘蛛人折傘、雙人帳篷超酷！7-11推出漫威系列精品集點
7-ELEVEN與歷年影視票房最賣座英雄電影MARVEL結盟，自5月19日下午3點起至6月13日推出「漫威系列精品集點」活動，以美國隊長、蜘蛛人、鋼鐵人、黑豹等4款經典人物肖像設計，推出LED露營燈、實木扶手露營椅、速開戶外雙人帳篷、背提兩用包、13L行動大冰桶、27吋自動折傘等10款限定周邊商品，都是實用又帥氣的個性好物，外出野餐、露營更吸睛。
本次7-ELEVEN「漫威系列精品集點」活動中，「限量LED露營燈」可360度全方位照明好方便，手提、吊掛、立放皆可，集滿6點加199元可加購一款，共有美國隊長、鋼鐵人等兩款；「限量27吋自動折傘」以蜘蛛人為設計主題，超大傘面、8支骨架強韌耐用，單鍵開收更省力輕鬆，集滿6點加399元；「限量背提兩用包」是輕旅行、運動、出差的好幫手，衣鞋可分層收納，並可後背或手提，集滿6點加499元可加購一款，共有美國隊長、蜘蛛人等兩款；「限量13L行動大冰桶」內附小餐盤可分裝食材，附背帶，攜帶方便，集滿6點加899元可加購一款，共有美國隊長、鋼鐵人等兩款；「限量實木扶手露營椅」採用鋁合金材質骨架與實木扶手，附防塵提袋，集滿6點加999元可加購一款，共有黑豹、鋼鐵人等兩款；「限量速開戶外雙人帳篷」有蜘蛛人超大圖案設計，側面雙窗紗網通風透氣，可摺疊收納，集滿6點加999元。
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