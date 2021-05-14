萊爾富推多款醫療防護口罩 單片最低價3元起

國內新冠肺炎疫情急遽升溫，全台各地再掀防疫物資搶購風潮，根據萊爾富統計，包括醫療口罩、75%酒精等銷量都翻倍成長，萊爾富為了滿足民眾防疫需求，即日起提高全台門市防疫相關商品備貨量，包括多款盒裝及袋裝的醫療口罩、防疫酒精、濕巾等，指定防疫商品也同步在萊購物平台上架，可利用Hi-Life VIP會員App預購。

萊爾富推出多款門市現售醫療口罩（無藥商門市及特殊門市除外），包括高CP值的「上好醫療防護口罩」盒裝50入售價199元、共7色可選，5月18日前單盒優惠價179元，一次購買兩盒再享特惠價300元，等同每片只要3元；「萊潔玩色系列醫療口罩」盒裝50入售價399元，多色且多樣化的設計，在防疫之餘仍可兼顧時尚品味；獨立單片包裝的「萊潔N95醫療防護口罩」2入售價150元。5月21日起萊爾富將再推出方便攜帶的「凱馺醫用口罩」袋裝8入售價75元，共3色可選，少量、小包裝的輕巧設計，方便放在隨身的包包、車內、辦公室等，取用、更換更方便。

萊爾富同步推出獨家的「宏瑋櫻花醫療口罩」盒裝10入售價119元，夢幻櫻花圖樣在口罩上綻放，防疫期間帶來好心情；此外還有9款「華淨醫材哆啦A夢醫療口罩」盒裝10入售價230元，也有兒童款可供選購。

考量近來疫情升溫，天氣也逐漸炎熱，萊爾富推出門市現售的「3D立體口罩支架」，支架為可水洗的矽膠材質，配戴口罩時搭配使用，可防悶透氣，售價29元，6月30日前一次購買10件可享優惠價199元。同時萊爾富門市也提供現售的沐浴長青品牌美琪藥皂售價29元、全久榮75%防疫酒精350ml售價45元、立得清酒精擦濕巾售價100元、萊禮抗菌潔膚液售價199元等。

萊爾富同步在虛實整合的萊購物平台上架防疫相關商品，包括醫療防護口罩、口罩支架、防護衣及乾洗手等，提供約30項商品，可透過手機的Hi-Life VIP會員App預購，再於指定日期到自己指定的門市取貨。

萊購物平台可預購多款的萊潔玩色系列口罩（盒裝50入售價399元）、茶樹精油乾洗手（售價240元）等，即日起再推出萊購物平台限定預購的「YOSISTAMP X 三麗鷗醫療防護口罩」盒裝10入售價169元，超可愛的兔兔與Hello Kitty在口罩上同樂，為煩悶的防疫生活增添童趣。