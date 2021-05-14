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女孩專屬！UNIQLO再攜手Marimekko把7大主題印花穿上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
最新一季，Marimekko同樣自典藏圖庫中，精選了4位設計師所描繪的7款印花，當作夏季聯名主題。圖／UNIQLO提供
最新一季，Marimekko同樣自典藏圖庫中，精選了4位設計師所描繪的7款印花，當作夏季聯名主題。圖／UNIQLO提供

夏季到來，女孩們該如何妝點自己？UNIQLO和芬蘭國寶級品牌Marimekko合作，精選7大主題印花，最低290元就能入手。倘若偏愛街頭風格的人，則不能錯過H&M為滑板及衝浪愛好者所打造的夏季系列，品牌藉由穿搭來傳遞自由，自主和團結力量。

UNIQLO自從與Marimekko聯名後，憑藉著經典印花，收服了許多人的心，也是銷售保證。最新一季，Marimekko同樣自典藏圖庫中，精選了4位設計師所描繪的7款印花，當作夏季聯名主題。設計團隊以北歐的永晝為靈感，定調「歡樂仲夏」，因此挑選了繽紛明亮色彩的印花，希望藉由聯名把夏天的美好歡樂帶給全世界的人們。其中包括設計師石本藤雄創作的3款精緻花卉、Annika Rimala的著名的條紋圖騰，運用於A字剪裁洋裝、亞麻混紡或是棉質寬鬆褲款，盡可能以大面積撞色呈現。而且除了聯名服飾，抗UV寬沿帽、編織平底涼鞋也是夏季搭配時不可或缺的單品。

H&M為滑板及衝浪愛好者所打造的夏季系列，品牌藉由穿搭來傳遞自由，自主和團結力量。圖／H&M提供
H&M為滑板及衝浪愛好者所打造的夏季系列，品牌藉由穿搭來傳遞自由，自主和團結力量。圖／H&M提供

也有為數不少的女性熱愛滑板及衝浪，於是H&M便以此為藉，創造出符合其生活方式的夏季系列服飾。而且系列廣告還由Black Girls Skate的成員詮釋，提倡公平權益及保障其安全的非營利性組織。受到滑板與衝浪運動所啟發，Ｈ&M把象徵性的人行道與海浪元素互相交錯，並融入永續材質製成毛巾布套裝、短版上衣和短褲；系列色調為蔚藍色，粉紅色和青檸色，並巧妙地融合在紮染圖案和印花之中，呈現夏日氛圍。

UNIQLO和芬蘭國寶級品牌Marimekko合作，精選7大主題印花，最低290元就能入手。圖／UNIQLO提供
UNIQLO和芬蘭國寶級品牌Marimekko合作，精選7大主題印花，最低290元就能入手。圖／UNIQLO提供

H&M滑板衝浪夏季系列鏤空設計洋裝499元。圖／H&M提供
H&M滑板衝浪夏季系列鏤空設計洋裝499元。圖／H&M提供

H&M滑板衝浪夏季系列短版運動上衣349元。圖／H&M提供
H&M滑板衝浪夏季系列短版運動上衣349元。圖／H&M提供

H&M滑板衝浪夏季系列長版上衣499元。圖／H&M提供
H&M滑板衝浪夏季系列長版上衣499元。圖／H&M提供

UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列抗UV寬沿帽990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列抗UV寬沿帽990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列亞麻混紡短褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列亞麻混紡短褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列肩背包990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列肩背包990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列亞麻混紡連身褲1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列亞麻混紡連身褲1,490元。圖／UNIQLO提供

H&M滑板衝浪夏季系列高腰短褲349元。圖／H&M提供
H&M滑板衝浪夏季系列高腰短褲349元。圖／H&M提供

UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列編織平底涼鞋990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x Ｍarimekko夏季聯名系列編織平底涼鞋990元。圖／UNIQLO提供

品牌 H&M

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