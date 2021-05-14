百想藝術大獎紅毯／秀智甜露性感事業線 《上流戰爭》金素妍拍照有夠派
第57屆韓國百想藝術大獎於昨晚落幕，戰況激烈之下，視帝、后分別由《怪物》申河均、《上流戰爭》金素妍奪得；在紅毯的部分，眾星像是講好了dersscode，以黑、白色系出席，帶來高度一致性的視覺，秀智在自己的IG po出了露出性感事業線的美圖，算是典禮後的小小火花。
和電影青龍獎、電影大鐘獎並列韓國三大影視獎的百想藝術大獎具有高人氣，今年最猛烈的話題，莫過於負評纏身的徐睿知奪得海外粉絲投票的最高人氣獎，以及票數過百萬遙遙領先所有男、女星的金宣虎；紅毯上則因男、女主角都是死亡之組，勉強為婚紗大展的疲弱帶來些許張力。秀智不意外以DIOR現身，胸前的網紗設計帶來古典端莊的氣質，金素妍選穿的禮服用眼角看都是婚紗無疑，品牌來自1922年創立於西班牙的PRONOVIAS，是全球最具影響力的頂級婚紗集團之一，但她拍照時果然使出狗血劇的氣勢，擺出超「派」的架式。演出《哲仁王后》大王大妃的裴宗玉，以韓國設計師Kim Siin創立的Siin黑色禮服現身，剪裁神似金惠秀身上的白色晚裝，都是在肩線部分營造斗篷式的氣場。
金惠秀演繹的Alex Perry來自澳洲，其禮服是許多好萊塢女星選穿的設計；吳漣序也是以突出水晶刺繡肩線設計的Safiyaa禮服現身，來自倫敦的Safiyaa曾是蜜雪兒歐巴馬選穿的服裝品牌，以簡潔優雅的設計見長；接下來的《哲仁王后》閨密組，申惠善和車清華都以白色禮服出席，申惠善身穿Reem Acra，為黎巴嫩婚紗品牌；主持人秀智在中場時換上白色晚裝，來自Naeem Khan因美籍印度裔設計師而有繁複華麗的刺繡細節。相較之下，男星的穿著更顯中規中矩，宋仲基和以《重回18歲》以奪得新人獎的李道晛，造型、髮型簡直一模一樣，金秀賢則是以DOLCE&GABBANA黑色西裝出席，低調刺繡是華麗的點綴。
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