快訊

熱翻天！高雄內門11點40分 飆出40.2度高溫

鄰近總統府的台北228紀念館 驚傳員工家屬確診封館一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百想藝術大獎紅毯／秀智甜露性感事業線 《上流戰爭》金素妍拍照有夠派

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
眾女星以黑白色系出席第57屆韓國百想藝術大獎。圖／取自IG、xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
眾女星以黑白色系出席第57屆韓國百想藝術大獎。圖／取自IG、xportsnews.com（엑스포츠뉴스）

第57屆韓國百想藝術大獎於昨晚落幕，戰況激烈之下，視帝、后分別由《怪物》申河均、《上流戰爭》金素妍奪得；在紅毯的部分，眾星像是講好了dersscode，以黑、白色系出席，帶來高度一致性的視覺，秀智在自己的IG po出了露出性感事業線的美圖，算是典禮後的小小火花。

和電影青龍獎、電影大鐘獎並列韓國三大影視獎的百想藝術大獎具有高人氣，今年最猛烈的話題，莫過於負評纏身的徐睿知奪得海外粉絲投票的最高人氣獎，以及票數過百萬遙遙領先所有男、女星的金宣虎；紅毯上則因男、女主角都是死亡之組，勉強為婚紗大展的疲弱帶來些許張力。秀智不意外以DIOR現身，胸前的網紗設計帶來古典端莊的氣質，金素妍選穿的禮服用眼角看都是婚紗無疑，品牌來自1922年創立於西班牙的PRONOVIAS，是全球最具影響力的頂級婚紗集團之一，但她拍照時果然使出狗血劇的氣勢，擺出超「派」的架式。演出《哲仁王后》大王大妃的裴宗玉，以韓國設計師Kim Siin創立的Siin黑色禮服現身，剪裁神似金惠秀身上的白色晚裝，都是在肩線部分營造斗篷式的氣場。

金惠秀演繹的Alex Perry來自澳洲，其禮服是許多好萊塢女星選穿的設計；吳漣序也是以突出水晶刺繡肩線設計的Safiyaa禮服現身，來自倫敦的Safiyaa曾是蜜雪兒歐巴馬選穿的服裝品牌，以簡潔優雅的設計見長；接下來的《哲仁王后》閨密組，申惠善和車清華都以白色禮服出席，申惠善身穿Reem Acra，為黎巴嫩婚紗品牌；主持人秀智在中場時換上白色晚裝，來自Naeem Khan因美籍印度裔設計師而有繁複華麗的刺繡細節。相較之下，男星的穿著更顯中規中矩，宋仲基和以《重回18歲》以奪得新人獎的李道晛，造型、髮型簡直一模一樣，金秀賢則是以DOLCE&GABBANA黑色西裝出席，低調刺繡是華麗的點綴。

吳漣序身穿Safiyaa白色禮服走紅毯。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
吳漣序身穿Safiyaa白色禮服走紅毯。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
因話題韓劇《模範計程車》的聲勢水漲船高的李絮，也以黑色開中門的禮服出席紅毯。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
因話題韓劇《模範計程車》的聲勢水漲船高的李絮，也以黑色開中門的禮服出席紅毯。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
以《上流戰爭》封視后的金素妍PRONOVIAS黑色蝴蝶結飾禮服，拍照氣勢超「派」的。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
以《上流戰爭》封視后的金素妍PRONOVIAS黑色蝴蝶結飾禮服，拍照氣勢超「派」的。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
演出《哲仁王后》崔尚宮的車清華，和「娘娘」申惠善都以白色禮服出席。圖／取自Instagram@Dispatch_style
演出《哲仁王后》崔尚宮的車清華，和「娘娘」申惠善都以白色禮服出席。圖／取自Instagram@Dispatch_style
秀智與申東燁主持百想藝術大獎，開場時身穿DIOR 2019高級訂製服。圖／取自Instagram@Dispatch_style
秀智與申東燁主持百想藝術大獎，開場時身穿DIOR 2019高級訂製服。圖／取自Instagram@Dispatch_style
秀智在中場時換上美籍印度裔設計師品牌Naeem Khan白色晚裝。圖／取自IG
秀智在中場時換上美籍印度裔設計師品牌Naeem Khan白色晚裝。圖／取自IG
宋仲基以深棕色的領結、西褲，搭襯白色西裝出席百想藝術大獎。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
宋仲基以深棕色的領結、西褲，搭襯白色西裝出席百想藝術大獎。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
《哲仁王后》申惠善以Reem Acra出席百想藝術大獎。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
《哲仁王后》申惠善以Reem Acra出席百想藝術大獎。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
金惠秀以Alex Perry禮服出席百想藝術大獎紅毯。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
金惠秀以Alex Perry禮服出席百想藝術大獎紅毯。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
金秀賢以DOLCE&GABBANA西裝出席百想藝術大獎。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
金秀賢以DOLCE&GABBANA西裝出席百想藝術大獎。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
《哲仁王后》大王大妃裴宗玉身穿韓國設計師Kim Siin禮服出席百想藝術大獎。圖／取自Instagram@Dispatch_style
《哲仁王后》大王大妃裴宗玉身穿韓國設計師Kim Siin禮服出席百想藝術大獎。圖／取自Instagram@Dispatch_style
秀智身穿DIOR 2019高級訂製服主持百想藝術大獎，難得在個人IG釋出性感事業線。圖／取自IG
秀智身穿DIOR 2019高級訂製服主持百想藝術大獎，難得在個人IG釋出性感事業線。圖／取自IG
奪得新人獎的李道晛乍看之下和宋仲基穿得一模一樣，只西褲、領結為黑色，連髮型都如出一轍。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）
奪得新人獎的李道晛乍看之下和宋仲基穿得一模一樣，只西褲、領結為黑色，連髮型都如出一轍。圖／取自xportsnews.com（엑스포츠뉴스）

婚紗 秀智

延伸閱讀

百想紅毯／金素妍根本「千書真」本色走紅毯、秀智再度成最美主持人！第57屆百想紅毯懶人包

百想大賞／「精神病」哥哥奪獎致詞 金秀賢瞬間大哭

百想大賞／防疫升級頒獎零交流 宋仲基戴口罩也帥

百想紅毯／宋仲基、金秀賢帥氣登場 金素妍好「胸」狠

相關新聞

萊爾富推多款醫療防護口罩 單片最低價3元起

國內新冠肺炎疫情急遽升溫，全台各地再掀防疫物資搶購風潮，根據萊爾富統計，包括醫療口罩、75%酒精等銷量都翻倍成長，萊爾富...

女孩專屬！UNIQLO再攜手Marimekko把7大主題印花穿上身

夏季到來，女孩們該如何妝點自己？UNIQLO和芬蘭國寶級品牌Marimekko合作，精選7大主題印花，最低290元就能入...

百想藝術大獎紅毯／秀智甜露性感事業線 《上流戰爭》金素妍拍照有夠派

第57屆韓國百想藝術大獎於昨晚落幕，戰況激烈之下，視帝、后分別由《怪物》申河均、《上流戰爭》金素妍奪得；在紅毯的部分，眾...

疫情在家要好好愛自己！悠樂芳3步驟保養讓肌膚亮起來

台灣疫情升溫，加上氣候也全面升溫，大家在外面得更戴緊口罩，在家的時間變得更多，當然要更愛自己一點，用保養能為身心舒壓，並...

Alexander McQUEEN早秋系列 宛如女王降臨的氣場之作

Alexander McQUEEN發表2021早秋系列，靈感仍落在輪廓剪裁，以鮮明的色彩、剪紙印花和拼接設計為主，延續前...

印象派大師莫內絕美畫作「睡蓮池」 拍出20億天價

印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」，12日晚間於紐約蘇富比「印象派及現代藝術晚拍」中，拍出7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。