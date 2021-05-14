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疫情在家要好好愛自己！悠樂芳3步驟保養讓肌膚亮起來

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
疫情在家，更要好好愛自己。圖／Young Living 悠樂芳提供
疫情在家，更要好好愛自己。圖／Young Living 悠樂芳提供

台灣疫情升溫，加上氣候也全面升溫，大家在外面得更戴緊口罩，在家的時間變得更多，當然要更愛自己一點，用保養能為身心舒壓，並且讓肌膚亮起來。精油品牌Young Living 悠樂芳，也宣布跨足肌膚保養，推出BLOOM 植萃亮白系列，以3步驟保養，加上用喝的保養，讓肌膚持續光澤亮麗，等到能摘下口罩時，絕對能驚豔大家。

悠樂芳BLOOM植萃亮白肌膚保養品，採用天然成分來源，打造出Sheerlumé™亮白複合物，3步驟包括潔面乳、精華與乳液，簡單3步驟，能讓肌膚增加防禦力，打造效率保養，且保養品還能與悠樂芳精油調和，配置專屬於自己的美好味道。

保養品的關鍵成分為「霹靂果油」，孕育霹靂果的霹靂樹被稱為「希望之樹」，來自菲律賓的Happy Pili Tree農場，使用友善農法，果油中含有維生素A、維生素E，更被稱為是「皮膚的超級食物」，能讓肌膚提升保護力，恢復光澤。

另也推出BLOOM膠原亮膚飲，為枸杞柑橘口味，為肌膚帶來10,000毫克的液態海洋膠原蛋白，每天可以飲用一瓶。

悠樂芳BLOOM 植萃亮白系列，含有潔面乳、精華與乳液。圖／Young Living 悠樂芳提供
悠樂芳BLOOM 植萃亮白系列，含有潔面乳、精華與乳液。圖／Young Living 悠樂芳提供
悠樂芳BLOOM膠原亮膚飲。圖／Young Living 悠樂芳提供
悠樂芳BLOOM膠原亮膚飲。圖／Young Living 悠樂芳提供
悠樂芳BLOOM 植萃亮白系列，關鍵成分霹靂果。圖／Young Living 悠樂芳提供
悠樂芳BLOOM 植萃亮白系列，關鍵成分霹靂果。圖／Young Living 悠樂芳提供

口罩 疫情 膠原蛋白

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