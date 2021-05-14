【陪孩子看看書】童里繪本洋行 五月繪本美美專題：海洋

海洋，對你來說是什麼呢？海洋面積佔地球表面約71%，我們身處的世界，是銀河系中唯一有水的地方。

一、法文繪本：Lemanja : la déesse de l'océan 樂曼加：海洋女神

書名《Lemanja : la déesse de l'océan》（中譯：《樂曼加：海洋女神》）

你想像過嗎？遠古時期，在樂曼加居住的海洋裡，她就是滋養女神。島上的漁夫們每天早上出海撒網捕獲到滿滿的魚。但是有一天，漁網都是空的，他們再也補不到魚。

他們對海洋的無視與不敬，讓樂曼加很失望。一位少年決定前往尋找樂曼加，請求原因。滋養女神因為被打擾，感到十分憤怒，掀起暴風狂浪，將少年打入海中。

看著蒼白的少年，樂曼加回想起她是眾水之母，也是島上居民的滋養女神。於是她帶著少年回到島上村落…Sabina Alvarez Schürmann 出生於阿根廷的首都布宜諾艾利斯，這座城市被譽為南美洲的巴黎，五彩繽紛的城市，也深深影響Sabina的創作。

二、法文繪本：Le jour des baleines 鯨魚日

書名《Le jour des baleines》（中譯：《鯨魚日》）

文明與工業發展蓬勃，我們是不是離海洋太遠而心生恐懼了呢？

在一座大城市裡，陽光滿溢的一天。突然間，巨大的陰影覆蓋在所有街道上，竟然是鯨魚群漂游在高樓大廈之間！

這是一個國家級的危機，政府下令暴力攻擊寧靜悠遊的鯨魚群。義大利插畫藝術家Tommaso Carozzi的寫實風格，以無聲寓言型態描繪出義大利故事大師Davide Calì這個溫柔又瘋狂的故事。這本繪本沈默、無聲、黑白的詩意，令人看得出神，彷彿穿越時光隧道進入第四度空間。

三、義大利繪本Il tesoro di nina 妮娜的寶藏

回到初衷，在海邊的沙灘上，天空和海浪的顏色一直起起伏伏，到失去輪廓，海天一線為止，小女孩有點驚訝地發現了她周圍世界的芝麻小事：彩色的水桶，水濺到水面上。

海岸線，手指之間的沙粒，聆聽傳達遠方聲音的貝殼…

這本精緻的無字繪本通過愛的視角描繪一個關於發現的遊戲。





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