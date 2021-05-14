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Alexander McQUEEN早秋系列 宛如女王降臨的氣場之作

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Alexander McQUEEN發表2021早秋系列。圖／Alexander McQUEEN提供
Alexander McQUEEN發表2021早秋系列。圖／Alexander McQUEEN提供

Alexander McQUEEN發表2021早秋系列，靈感仍落在輪廓剪裁，以鮮明的色彩、剪紙印花和拼接設計為主，延續前季繭型肩線、大量縐褶設計，以黑白紅和寶藍色、墨綠色的飽滿度帶來視覺張力，點綴粉紅色的浪漫，皮革材質則表現為上衣、裙裝的不規則設計，每一件都宛如女王降臨的氣場之作。

寬袖及羅紋針織腰封來自上季的設計延伸，寬幅裙襬更營造了極高度的存在感；石灰色大衣則以和服寬袖的剪裁和前襟作為發想，羊毛呢西裝外套，擷取中性時尚的精隨，以撞色男裝式樣垂肩袖設計；燈籠袖連身裙的傘形裙襬，剪紙印花來自品牌經典圖樣，低調展現幽默感，同樣的圖形設計轉換到海藍色圓領連身裙上，運用奢華的水晶縫繡表現。

手袋也以The Curve、Story系列作延伸，The Curve以紅色、黑色、象牙白色、鉻綠色皮革的漸層拼色表現創意，俏麗的Short Story手袋分別為卡其色配黑色皮革細節，或是運用水晶鑲飾和塗鴉表現風格。奢華的Jewelled Satchel手袋以經典黑、鴻及海藍色皮革款為主，粉藍色鱷魚壓紋表現年輕感，愛情鳥圖形是浪漫、個性獨具的點綴。

Tall Story包款是雅致的粉藍色。圖／Alexander McQUEEN提供
Tall Story包款是雅致的粉藍色。圖／Alexander McQUEEN提供
點綴荷葉邊的鉻綠色胸衣搭襯黑色高腰西褲，展現氣勢。圖／Alexander McQUEEN提供
點綴荷葉邊的鉻綠色胸衣搭襯黑色高腰西褲，展現氣勢。圖／Alexander McQUEEN提供
水藍色丹寧外套拼接了MA1軍裝外套衣袖相當搶眼，腰間卡其綠絲綢織花口袋則顯得俏皮可愛。圖／Alexander McQUEEN提供
水藍色丹寧外套拼接了MA1軍裝外套衣袖相當搶眼，腰間卡其綠絲綢織花口袋則顯得俏皮可愛。圖／Alexander McQUEEN提供
黑色皮革鐵騎士半截裙飾有荷葉邊，具有品牌辨識度。圖／Alexander McQUEEN提供
黑色皮革鐵騎士半截裙飾有荷葉邊，具有品牌辨識度。圖／Alexander McQUEEN提供
The Short Story手袋以愛情鳥作為點綴。圖／Alexander McQUEEN提供
The Short Story手袋以愛情鳥作為點綴。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve新款運用黑、白、鉻綠色拼接表現強烈個性。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve新款運用黑、白、鉻綠色拼接表現強烈個性。圖／Alexander McQUEEN提供
粉紅色塔夫綢低胸V領露繫繩連身裙，點綴了標誌性的束褶、束帶設計。圖／Alexander McQUEEN提供
粉紅色塔夫綢低胸V領露繫繩連身裙，點綴了標誌性的束褶、束帶設計。圖／Alexander McQUEEN提供
心形領口燈籠袖連身裙的裙襬上，有著英倫風圖樣。圖／Alexander McQUEEN提供
心形領口燈籠袖連身裙的裙襬上，有著英倫風圖樣。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve新款以粉紅色、紅色帶來幾何色塊的趣味。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve新款以粉紅色、紅色帶來幾何色塊的趣味。圖／Alexander McQUEEN提供

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