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Alexander McQUEEN早秋系列 宛如女王降臨的氣場之作
Alexander McQUEEN發表2021早秋系列，靈感仍落在輪廓剪裁，以鮮明的色彩、剪紙印花和拼接設計為主，延續前季繭型肩線、大量縐褶設計，以黑白紅和寶藍色、墨綠色的飽滿度帶來視覺張力，點綴粉紅色的浪漫，皮革材質則表現為上衣、裙裝的不規則設計，每一件都宛如女王降臨的氣場之作。
寬袖及羅紋針織腰封來自上季的設計延伸，寬幅裙襬更營造了極高度的存在感；石灰色大衣則以和服寬袖的剪裁和前襟作為發想，羊毛呢西裝外套，擷取中性時尚的精隨，以撞色男裝式樣垂肩袖設計；燈籠袖連身裙的傘形裙襬，剪紙印花來自品牌經典圖樣，低調展現幽默感，同樣的圖形設計轉換到海藍色圓領連身裙上，運用奢華的水晶縫繡表現。
手袋也以The Curve、Story系列作延伸，The Curve以紅色、黑色、象牙白色、鉻綠色皮革的漸層拼色表現創意，俏麗的Short Story手袋分別為卡其色配黑色皮革細節，或是運用水晶鑲飾和塗鴉表現風格。奢華的Jewelled Satchel手袋以經典黑、鴻及海藍色皮革款為主，粉藍色鱷魚壓紋表現年輕感，愛情鳥圖形是浪漫、個性獨具的點綴。
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