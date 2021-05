Alexander McQUEEN早秋系列 宛如女王降臨的氣場之作

Alexander McQUEEN發表2021早秋系列,靈感仍落在輪廓剪裁,以鮮明的色彩、剪紙印花和拼接設計為主,延續前季繭型肩線、大量縐褶設計,以黑白紅和寶藍色、墨綠色的飽滿度帶來視覺張力,點綴粉紅色的浪漫,皮革材質則表現為上衣、裙裝的不規則設計,每一件都宛如女王降臨的氣場之作。

寬袖及羅紋針織腰封來自上季的設計延伸,寬幅裙襬更營造了極高度的存在感;石灰色大衣則以和服寬袖的剪裁和前襟作為發想,羊毛呢西裝外套,擷取中性時尚的精隨,以撞色男裝式樣垂肩袖設計;燈籠袖連身裙的傘形裙襬,剪紙印花來自品牌經典圖樣,低調展現幽默感,同樣的圖形設計轉換到海藍色圓領連身裙上,運用奢華的水晶縫繡表現。