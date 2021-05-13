因應疫情升溫 台中丰盛町推出外帶餐點八折優惠

本土疫情急速升溫，中央流行疫情指揮中心將疫情警戒提升至第二級，位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，配合政府防疫政策，自5月14日起至6月8日止，推出提前以電話預訂，享平假日外帶餐點八折優惠，並提供免下車取餐服務，讓顧客安心享用美食。

台中公園智選假日飯店總經理郭子毓指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，丰盛町積極落實餐廳環境定期清潔、消毒，服務人員不僅隨時佩戴口罩、勤洗手，每日上班前須先測量體溫，並協助顧客量測體溫、手部消毒等個人防護措施。

隨著國內疫情逐漸擴大，丰盛町服務人員均下載「臺灣社交距離」APP，並依照疫情指揮中心的防疫措施，落實「用餐實聯制」、以梅花座方式安排客人用餐，座位桌距拉寬至150公分，以維持社交距離，每15分鐘進行餐檯及器皿消毒擦拭。

另外，更推出以電話預訂享外帶餐點八折優惠，還可免下車取餐，鼓勵客人多利用餐點外帶方式，避免人潮聚集用餐的疑慮。外帶預約電話：(04)35055500分機2803。

在充滿歷史人文的台中市舊城區，位於日曜天地OUTLET中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，延續大菜小做的精神，重現記憶中的古早味，揉合傳統與創新，重新演繹「黑白滷、砂鍋菜、潮茶」等台式新風味，吸引不少饕客上門尋找記憶中的古早味。