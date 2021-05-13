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全家便利商店Fami錢包功能再升級！新增儲存禮物卡功能

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
只要掃描條碼、輸入驗證碼、確認金額等簡單3步驟，即可將全家便利商店禮物卡存入「Fami錢包」中。圖／全家便利商店提供
只要掃描條碼、輸入驗證碼、確認金額等簡單3步驟，即可將全家便利商店禮物卡存入「Fami錢包」中。圖／全家便利商店提供

疫情升溫，全民進入防疫緊戒狀態，超商為大眾採購食品飲料與生活日用品的首選，小額支付頻率高，尤其每年第二季為各大公司股東會旺季，超商禮物卡因實用度與便利性特色，成為熱門贈品及行銷活動贈禮之一。為了達到防疫零接觸且擴增使用場景，全家便利商店自有支付工具「Fami錢包」即日起功能再升級，新增可儲存全家便利商店禮物卡功能，除了可將多張禮物卡儲存進單一帳戶之外，會員錢包可互相轉贈，還可線上支付購買「隨買跨店取」，更加提高禮物卡流通性。

即日起只要掃描條碼、輸入驗證碼、確認金額等簡單3步驟，即可將全家便利商店禮物卡存入「Fami錢包」中，除了可購買店內商品，還可在全家便利商店App線上支付購買「隨買跨店取」商品（禮物卡不可使用購買菸品和代收、代售業務），單一帳戶方便即時查詢餘額，更不怕多張卡遺失或忘了帶出門。

根據全家便利商店觀察，轉贈功能為會員最常使用錢包的功能之一，禮物卡存入錢包後，大幅提升禮物卡的流通性，除了可自用，也可作為朋友之間借還錢交際運用，或是父母給小孩零用錢等多元用途，禮物卡錢包帳戶儲值單一帳戶最高可儲值5,000元。

根據全家便利商店統計，疫情推升消費者以非現金支付的使用率達2成5，其中自有行動支付工具My FamiPay、Fami錢包的使用人數也逼近200萬大關。今年4月起，My FamiPay再新增匯豐銀行、LINE bank合作綁定，讓綁定銀行數增加到10家，成為便利商店同業中可綁定最多銀行數的自有行動支付工具。即日起至5月18日全家便利商店會員綁定匯豐卡單筆消費滿200元送40元全家購物金（每位會員限贈一次、限量7,500名）；即日起至6月30日會員綁定LINE Bank首刷單筆滿200元贈LINE POINTS 50點（每位LINE Bank會員回饋一次），且平日午餐時段限量加碼回饋30%，合併使用回饋更高。

此外，即日起至5月18日使用全家便利商店自有行動支付工具My FamiPay、Fami錢包購買涼麵系列可享88折優惠。

全家便利商店自有支付工具「Fami錢包」即日起功能再升級，新增可儲存全家便利商店禮物卡功能。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有支付工具「Fami錢包」即日起功能再升級，新增可儲存全家便利商店禮物卡功能。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「Fami錢包」可儲存禮物卡、可轉贈、線上支付購買「隨買跨店取」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「Fami錢包」可儲存禮物卡、可轉贈、線上支付購買「隨買跨店取」。圖／全家便利商店提供

便利商店 LINE 疫情

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