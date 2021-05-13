「木曜女神」溫妮、泱泱雙代言狂吸粉！黑松茶花業績飆

夏季到來，也進入飲料旺季；據經濟部統計處資料顯示，整體飲料市場市值超過500億元，其中以茶類飲料居首。消費者健康意識提升，近年對飲品的需求也從單純的「解渴」，轉為追求對健康有益的「機能性」；黑松茶花綠茶強調具有「不易形成體脂肪」及「調節血脂」的兩項國家健康食品認證，今年第一季的業績表現就較去年同期成長近20%。

黑松茶花新任代言人也於今日(5/13)揭曉，由年輕族群喜愛的「木曜女神」溫妮、泱泱合體擔任品牌代言人，業者指出，可望為品牌拓展更大的茶飲市場。

疫情改變了消費與飲食習慣，現代人更追求吃的安心、健康。市調公司Precedence Research預計，全球機能性食品市場以年均複合成長率7.5%快速增長，2027年可望達3,090億美元。黑松茶花品牌經理陳姿穎表示，黑松茶花獲双項國家健康食品認證，使用日本健康機能素材的茶花抽取物，並添加難消化性麥芽糊精，具不易形成體脂肪及調節血脂的功效，今年截至目前銷售已成長近20%。

品牌邀請年輕族群喜愛的「木曜女神」溫妮、泱泱擔任代言人，兩人日常生活中「愛運動」、「健康吃」的形象與黑松茶花「動吃喝茶花，健康雙脂GET」品牌主張十分契合，這也是黑松茶花首次任用雙代言人。此次全新的動吃節奏廣告，導演張瀞予特別安排舞蹈老師及編曲家，量身打造全新的黑松茶花廣告舞蹈及洗腦歌曲，讓人看完腦中仍不斷盤旋「動~吃~喝茶花」的旋律。

此外，「黑松茶花動吃節奏」活動將於5/24開跑，邀請知名音樂製作人卓士堯使用廣告影片中的動作及音樂元素進行編曲，民眾可在線上跟著Q版溫妮及泱泱，一起Remix專屬自己的動吃節奏。公開分享至個人FB頁面並至黑松茶花粉絲團指定貼文留言，還可參加周周抽動吃豪禮，有機會免費獲得翹臀圈、筋膜槍等好禮，最大獎是一年份免費黑松茶花綠茶，共16箱。