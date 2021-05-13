喜餅可以「線上試吃」！郭元益 X 聶永真紀念禮盒開賣

百年喜餅品牌郭元益攜手設計師聶永真，將於5月20日在全台實體門市推出新款喜餅「郭元益 X 聶永真155周年紀念禮盒embrace」，訴求獨家款、訂製感與精緻服務，從內到外都能讓消費者自由選擇，完全量身打造。此外，因應疫情，郭元益也緊急新推多項措施，包括為新人宅配喜餅，試餅與訂購付款也都可在官網線上完成。

跳脫現有喜餅選購模式，即日起至5/23品牌於誠品信義店一樓開出首家快閃店，除可提前選購郭元益X聶永真155周年紀念禮盒embrace閃彩自組版(定價880元/盒)，另有快閃店獨家限定閃銀自組版 (定價880元/盒)，於快閃店消費滿萬元，還可獲得旅英服裝設計師詹朴APUJAN聯名緹花口罩(售價950元/份)。

「郭元益 X 聶永真155周年紀念禮盒embrace」外盒設計跳脫既有喜餅框架，長形深盒裝盛雙層糕餅點心，優雅且份量感十足，選用白色紙漿模作為糕點盛器，搭配現代感十足的雷射虹彩外包紙，開盒後依光線會映出不同炫麗色彩。「透過溫潤與銳利、素面與絢彩的並存，以及選用材質的衝撞搭配，期望傳遞經典與當代的對話，擁抱各種文化語言及價值的共存。」聶永真對文化禮俗也有更深層的思考。

郭元益副總經理郭建偉表示，embrace從中西式糕點餅乾、外盒、餅章設計，由內到外給予百分百的選擇自由，開發團隊也為此開發出25款品項。其中，純手工製作的招牌京饌玉露酥，從傳統12兩首度變身小尺寸大餅；花千層的花椒、咖啡口味則是在西式餅乾加入中式糕餅技法；紅豆白巧則由郭元益手熬紅豆製成。