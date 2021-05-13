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櫻桃涼鞋、草莓零錢包 水果造型新品俏皮又消暑
炎熱的夏季讓人想大吃冰涼水果消暑，如果可以把水果們穿戴上身，在視覺上好像也可以達到一點降溫效果，還增添了俏皮的穿搭風格，一舉兩得。
Tory Burch即將上市的2021夏季 / 早秋系列，透過美式休閒風格的濾鏡，將想像力和自信穿在身上。其中運用了許多水果元素打造鞋款、小皮件，像是立體櫻桃造型的平底涼鞋、鳳梨或草莓零錢包，都非常可愛俏皮，大膽亮眼的黃色、紅色，充滿夏季的明媚氣息。而顏色繽紛的水果籃緹花圖案，也出現在小皮夾和T恤上，點綴出帶點藝術質感的熱鬧活力。
另一方面，MSGM春夏系列也運用了立體的葡萄珠串裝飾簡約的白T恤，透明感的紫色葡萄看起來鮮豔欲滴，掛在衣服上隨著動作擺動超生動，也增添了印花圖樣所沒有的趣味效果。
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