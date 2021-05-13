Mister Donut「甜甜圈買10送10」！吉豚屋外帶送乾洗手

配合政府防疫政策，連鎖甜甜圈「Mister Donut」自即日起實施防疫實聯制，並且限時推出「甜甜圈買10送10」的外送平台組合優惠，現賺390元。日式連鎖豬排「吉豚屋」也推出外帶85折，滿500送唐揚雞、滿千送乾洗手等不同的外帶優惠，讓民眾安心用餐。

Mister Donut此次針對不同外送平台推出限定優惠。即日起至6月30日期間，於FOODOMO消費滿250元，即可享50元折扣。5月14日至5月23日期間，在Foodpanda平台推出「10入甜甜圈組合，買1組送1組」的限時優惠，等於買10送10。5月17日至5月23日，於Uber Eats平台，同樣推出「10入甜甜圈組合，買1組送1組」。均限定為39元甜甜圈，口味則均由門市隨機搭配，不適用於外帶自取服務。