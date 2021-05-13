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Mister Donut「甜甜圈買10送10」！吉豚屋外帶送乾洗手

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Mister Donut於外送平台推出「買10送10」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut於外送平台推出「買10送10」的限時優惠。圖／Mister Donut提供

配合政府防疫政策，連鎖甜甜圈「Mister Donut」自即日起實施防疫實聯制，並且限時推出「甜甜圈買10送10」的外送平台組合優惠，現賺390元。日式連鎖豬排「吉豚屋」也推出外帶85折，滿500送唐揚雞、滿千送乾洗手等不同的外帶優惠，讓民眾安心用餐。

Mister Donut此次針對不同外送平台推出限定優惠。即日起至6月30日期間，於FOODOMO消費滿250元，即可享50元折扣。5月14日至5月23日期間，在Foodpanda平台推出「10入甜甜圈組合，買1組送1組」的限時優惠，等於買10送10。5月17日至5月23日，於Uber Eats平台，同樣推出「10入甜甜圈組合，買1組送1組」。均限定為39元甜甜圈，口味則均由門市隨機搭配，不適用於外帶自取服務。

為了讓消費者防疫在家也能享受美味，自5月17日起，吉豚屋提供防疫外帶85折優惠，單筆滿500元加贈唐揚雞一份，距門市1公里內，單筆滿700元即提供外送服務，單筆滿1,000元加贈台隆手創館「日本HADARIKI酒精乾洗手」1瓶，滿2,500元贈雞排丼一份，並於UBEREATS推出外送專屬套餐，讓民眾在家也能大口吃豬排。

吉豚屋推出外帶85折優惠。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出外帶85折優惠。圖／吉豚屋提供

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