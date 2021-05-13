海瑞溫斯頓 殿堂級ROCKEFELLER祖母綠鑽戒 翠綠生輝

時序進入五月，而提到五月的生日石，就不得不提四大貴重寶石的祖母綠。祖母綠的色澤深沉、濃郁、鮮豔，別具魅力，而當今世界的傳奇祖母綠寶石，又以由海瑞溫斯頓（Harry Winston）擁有的「Rockefeller- Winston祖母綠」，享譽盛名。

這件傳奇寶石原為知名的洛克菲勒家族所擁有，洛克斐勒並在美國的工業、政治、石油業和銀行業，擁有廣泛的影響力。2017年6月，海瑞溫斯頓收購了這顆絕世寶石，並將其更名為洛克菲勒溫斯頓The Rockefeller-Winston，也由於其顏色純正濃郁、淨度幾近無暇，未經人為強化，海瑞溫斯頓最後將這枚18.03克拉的稀世珍寶，重新圍繞以108顆圓形明亮式和水滴型切工鑽石，以向傳奇的洛克菲勒家族致意。

而除了洛克菲勒溫斯頓（Rockefeller-Winston）祖母綠鑽戒，目前台灣也有多件祖母綠珠寶，以翠綠古典的色彩聚焦，各自演示鑽石之王的創意與巧奪天工。New York系列一只Central Park祖母綠鑽石戒指，以不對稱、幾何排列的祖母綠和鑽石鑲嵌，展現俯瞰大都會建築群的壯闊魅力；同為New York系列的Central Park Mosaic鑽石手鍊，則嘗試帶人神遊紐約中央公園，將長4公里、寬0.8公里的曼哈頓綠洲，以馬賽克的方式，綿密鑲嵌以129顆祖母綠、藍寶石、及海水藍寶、圓鑽、長型切割鑽石，溫柔且生動地將紐約地標重現於配戴者的手腕，生機盎然。