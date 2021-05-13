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陳意涵「夏日小太陽」好心情穿搭 就靠FENDI Vertigo系列
秉持「陳大發」的率性，陳意涵詮釋新上市的FENDI Vertigo系列，果然看中了軍綠色連身外套，「穿起來很挺，多口袋設計機能性十足，超適合戶外，還有帽子可以遮陽。」此外，在夏日熱浪中，舒服涼爽的洋裝更是她的首選單品，帶來輕盈的好心情。
正在拍戲的陳意涵由於劇情需要，近期多穿沉悶的黑色，換上了艷黃色與淺藍色的FENDI Vertigo，讓她心情為之一亮，而且偏向戶外運動風的服裝，也是讓她感到自在的穿搭，而且螢光黃正是她最喜歡的跑步服裝色彩，總讓她想到太陽般的好心情；而她也為《他們創業的那些烏事》中演出的「夏芷」，選了一套白色襯衫洋裝，相對休閒寬鬆、有日系風格。FENDI Vertigo系列以時尚機能的設計來表現戶外穿搭，是和紐約視覺藝術家Sarah Coleman的共同合作，繼Design Miami/邁阿密設計展之後再度攜手，以七○年代的迷幻濾鏡，來表現FF圖案的扭曲暈眩感。
除了服裝與經典包款、可愛的小配件之外，和寶麗來（Polaroid）特別合作的拍立得相機是超吸睛的單品，將九○年代經典的Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600拍立得相機，加上FENDI五彩繽紛的FF Vertigo圖案，營造出獨一無二的個性化風格；在手袋方面，推出有趣的撞色稻草材質Mini Sunshine Shopper托特包，還有Peekaboo X-Tote和Baguette 1997都點綴了全新的FF Fisheye圖樣，如同透過魚眼鏡頭來觀看品牌著名的FF主題圖案，呈現出流動感的波浪狀線條。
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