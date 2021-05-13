迎接夏日SWATCH大玩撞色 首款生物陶瓷表好吸睛

4月初時，SWATCH才剛曝光了品牌第一款生物陶瓷腕表，更受到韓國女星泫雅的喜愛，還跟男友搭配成對表，高調在社群平台曬恩愛。一個月後，品牌同樣以生物陶瓷為主題，為BIG BOLD BIOCERAMIC系列表款，換上新風格，配戴時就是最亮眼的那一位。

為迎接夏日到來，SWATCH不同於前一波柔美清新的馬卡龍特調色調，為全新BIG BOLD BIOCERAMIC系列，設計上運用鮮明色調，以撞色方式打造出藍、黑、裸粉與白四款新表。像是利用藍色表帶與灰色表殼、鮮黃色時標搭配出未來科技感；而黑色表帶和橘色表環在白色表殼的陪襯下，更能凸顯動感。或是裸粉色表殼、粉色表帶搭配藍色表環，彰顯溫柔中帶有個性的主張；霧白色表帶和天空藍表環，以及橘色時標的設計，更是讓人過目難忘。

SWATCH全新BIG BOLD BIOCERAMIC系列腕表，為迎接夏日到來，大玩撞色處理設計。圖／SWATCH提供

這系列維持了47毫米的大表徑，以及打破傳統設計，將表冠置於2點鐘方向。並結合SWATCH獨家開發的物料，集塑料與陶瓷材質的優點於一身。以三分之一的bio-sourced生物來源材質加上三分之二的陶瓷材質研發而成，因此相較於一般陶瓷較不容易破碎，且有著為絲滑觸感與霧面質地，讓整體質感再升級。而大尺寸表盤以半鏤空方式，引導視線聚焦機芯運轉，加上撞色處理，更能展現個人風格。

SWATCH全新BIG BOLD BIOCERAMIC系列腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH全新BIG BOLD BIOCERAMIC系列腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH全新BIG BOLD BIOCERAMIC系列腕表4,100元。圖／SWATCH提供