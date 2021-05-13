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全聯推動善美的食物計畫 5月21日年中慶有機蔬菜88折起

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
全聯2021年中慶喊出「全民有機、安心履歷」口號，提供新鮮的有機蔬菜與產銷履歷商品。圖／全聯提供
全聯2021年中慶喊出「全民有機、安心履歷」口號，提供新鮮的有機蔬菜與產銷履歷商品。圖／全聯提供

以滿足消費者對食安需求為出發點，全聯自2008年發展生鮮事業以來，致力於包括契作、檢驗流程等產地源頭的管理，為消費者食安把關的同時，也照顧在地農民與促進產銷平衡，如今更宣布自2021年起全力推動「全聯善美的食物計畫」，透過生態平衡、溫度守恆、營養均衡、剩食無痕等四大政策，讓人人都可以平價吃的安心、營養與美味，同時也讓每種食材、每份食物都能被好好食用，推動「吃好食、無剩食」的永續循環。

全聯表示，目前有機與產銷生鮮蔬菜的耕作面積已超過500甲、契作農民超過2,000位、年供應量超過1.2萬噸，販售的商品數量加起來更占了全部品項的一半，預計2021年契作面積可達約900甲、生產噸數超過1.6萬噸。而門市也設立有機認證、產銷履歷、慣行蔬菜、農家直採等4大類蔬果專區，品項數約500品。其中，有機認證與產銷履歷的業績占比超過30%且逐年平均都有2～3成的成長幅度，至於農家直採專區則以產地直送的概念。全聯計畫今年將於全門市導入有機認證專區，從去年600家拓展至上千家，農家直採專區預計將導入200店。

「全聯善美的食物計畫」除了生鮮蔬果商品前端把關外，也包括放置料理食譜卡、經濟健美學生活提案、吃多少買多少料理概念等後端消費宣導，更積極推廣「剩食無痕」理念，除了商品於效期最後一天會貼上8折、6折促銷外，賣不掉的剩食還會貼上惜食標章轉贈社福機構。目前全聯惜食門市已累積超過270家、領取惜食單位超過170家、受惠人次超過495萬人、每月救助人次每間門市1300人、累積食物價值超過1億。

而為縮短每個人與有機與履歷的距離，全聯2021年中慶以「全民有機、安心履歷」為口號。5/21～6/17期間推出超過300件商品第2件5折起、有機蔬菜全面88折起優惠，另整合線上線下推出4大好禮，除了年中慶期間每周六日，單日單卡每滿1,000元，送800福利點，線上線下皆有消費再加贈200福利點，同時福利卡友單筆消費每滿1,000元，還可抽台鈴智慧雙輪eReadyFun（市價74,981元/台）共3名，以及福利熊金條1台兩（市價66,593元/條）共7名。此外5/21～6/3期間消費單筆每滿400元，共贈WMF 4枚印花；福利卡友購買獨家品牌及生鮮商品，單筆每滿50元贈1個BT21積分。

全聯經營產銷履歷商品，消費者透過手機就可掃描產銷履歷商品，細節一目了然。圖／全聯提供
全聯經營產銷履歷商品，消費者透過手機就可掃描產銷履歷商品，細節一目了然。圖／全聯提供
全聯打造惜食門市，並與113家有供餐服務的社福機構合作。圖／全聯提供
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