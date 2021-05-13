疫情燒飯店急轉彎！行動辦公室、外帶外燴風潮再起

疫情延燒，外食族頓減，飯店餐飲、住房退訂率愈來愈高，星級飯店急轉彎，因應疫情推出行動辦公室、行動外燴與外帶餐盒；王品17大品牌也推外帶外送優惠，最高可享85折。

疫情升溫，在家也可以輕鬆享美食。香格里拉台北遠東國際大飯店推出常溫食品「香傳系列」，包括紅燒牛肉麵、XO醬及菌菇醬，售價399~580元，甫推出就被稱作是「居家防疫必備美食」。另有主廚精選外帶餐盒、套餐與桌菜，外帶餐盒每份180元起，美味實惠。

國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店、COZZI Blu和逸飯店桃園館即起也推出外帶餐盒。其中，慕軒1樓URBAN331威士忌酒吧的「URBAN331饗樂餐盒」，平日午餐有4款選擇，每盒均一價160元，每筆訂購量最低5盒，再享買10盒送1盒優惠；和逸桃園館也有「Cozzi Market市集餐盒」，集結義、日或是法式等6款多國風味餐，每盒148元起。

看準外帶商機再起，台南大員皇冠假日酒店大廳的289BAR，即日起延長銷售時間與擴大生產量，新增近30款的麵包與蛋糕，單價從60元至850元不等。其中，衛福部長陳時中也讚不絕口的「流沙可頌」，向來是酒店人氣經典的不敗款，最高曾有人一次預訂100個，即起新增「巧克力可頌」與「草莓卡士達可頌」，由於製作工序繁雜，每日限量。

隨著許多企業提前佈署、紛紛啟動異地辦公，也掀起另一波需求。香格里拉台南遠東國際大飯店即日起推出「行動辦公室」專案，將客房與會議室打造成舒適的辦公空間，配備至少1.5公尺距離的辦公桌椅，每日1,500元起；同時也備有「行動外燴服務」專案，每位最低1千元起，以客制化服務，為企業提供美食，開拓疫情下的新商機。