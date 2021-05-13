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范冰冰美戴DW首款方型表 詮釋女神優雅姿態真的好生火！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
品牌代言人范冰冰詮釋DW首款Quadro方型表5,990元。圖／Daniel Wellington提供
品牌代言人范冰冰詮釋DW首款Quadro方型表5,990元。圖／Daniel Wellington提供

輕奢珠寶腕表品牌Daniel Wellington（簡稱DW）繼3月推出第一款陶瓷表後，再度顛覆消費者的印象，打造了品牌首款方型Quadro腕表。同樣請來代言人范冰冰搶先演繹，不同於先前黑色造型，此次以白色套裝搭配玫瑰金色款，擺拍出女神姿態，讓人好想立刻就入手。

Petite系列一直是DW最經典也最受消費者喜愛的表款，經典又簡約的圓型外觀，無論什麼造型都能搭配。此次便從Petite系列為靈感，創作出Quadro方表，保留招牌設計元素，外觀擁有細長矩形表盤與細緻俗稱「米蘭帶」的表鍊或皮革表帶。Quadro方中帶圓角的表殼，呼應源自於圓型表款的精神，分別搭配了鍍玫瑰金與不鏽鋼銀色款，還提供白、黑與綠條紋的表盤配置，讓女孩們都能挑到合適的腕表。

於是在5月18日正式上市之前，DW也曝光了由代言人范冰冰演繹Quadro方型腕表的形象大片，在廣告中她身穿白色套裝，襯托玫瑰金色款，凸顯其優雅風格。范冰冰更發揮女神氣場，舉手投足之間盡顯迷人魅力，搭配了DW飾品，更具帶貨力，讓人直接打包買回家。全新Quadro系列腕表，搭載日本石英機芯，表盤僅有時、分針配置，維持一派北歐純粹風格，消費者可以自行選擇全新金屬編織表鍊或是皮革壓邊表帶。

品牌代言人范冰冰詮釋DW首款Quadro方型表5,990元。圖／Daniel Wellington提供
品牌代言人范冰冰詮釋DW首款Quadro方型表5,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶4,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro系列腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊5,990元。圖／Daniel Wellington提供

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