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范冰冰美戴DW首款方型表 詮釋女神優雅姿態真的好生火！
輕奢珠寶腕表品牌Daniel Wellington（簡稱DW）繼3月推出第一款陶瓷表後，再度顛覆消費者的印象，打造了品牌首款方型Quadro腕表。同樣請來代言人范冰冰搶先演繹，不同於先前黑色造型，此次以白色套裝搭配玫瑰金色款，擺拍出女神姿態，讓人好想立刻就入手。
Petite系列一直是DW最經典也最受消費者喜愛的表款，經典又簡約的圓型外觀，無論什麼造型都能搭配。此次便從Petite系列為靈感，創作出Quadro方表，保留招牌設計元素，外觀擁有細長矩形表盤與細緻俗稱「米蘭帶」的表鍊或皮革表帶。Quadro方中帶圓角的表殼，呼應源自於圓型表款的精神，分別搭配了鍍玫瑰金與不鏽鋼銀色款，還提供白、黑與綠條紋的表盤配置，讓女孩們都能挑到合適的腕表。
於是在5月18日正式上市之前，DW也曝光了由代言人范冰冰演繹Quadro方型腕表的形象大片，在廣告中她身穿白色套裝，襯托玫瑰金色款，凸顯其優雅風格。范冰冰更發揮女神氣場，舉手投足之間盡顯迷人魅力，搭配了DW飾品，更具帶貨力，讓人直接打包買回家。全新Quadro系列腕表，搭載日本石英機芯，表盤僅有時、分針配置，維持一派北歐純粹風格，消費者可以自行選擇全新金屬編織表鍊或是皮革壓邊表帶。
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