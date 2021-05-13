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母親節系統當機惹民怨！必勝客「補償方案」出爐了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
針對母親節系統當機事件，必勝客提供免費大比薩作為補償。記者陳睿中／攝影
針對母親節系統當機事件，必勝客提供免費大比薩作為補償。記者陳睿中／攝影

必勝客在母親節當天中午，因為發生訂餐系統異常事件，造成大量消費者不滿。必勝客也發表最新致歉聲明，凡當日於必勝客網路訂餐，訂單成立但未成功收到訂單確認簡訊的消費者，會提供「大比薩兌換序號」1組，可供免費兌換1個大比薩。

今年母親節當天（5月9日），許多消費者反應在官網預定比薩之後，到現場卻發生「訂單不成立」的情況，因此只能頂著大太陽重新排隊等候，各間門市紛紛出現排隊人龍，有人還因此等待超過1小時。而必勝客的粉絲團也被網友留言洗版，藉此表達不滿。而必勝客也於當日發表致歉聲明，並於中午12:30左右完成系統修復作業。

事隔5日後，必勝客於5月13日再度發表致歉聲明，表示網路訂餐系統於母親節時，因大量訂單瞬間湧入，導致網路訂單未能成功傳至門市，造成消費者取餐時向隅。除了致歉外，凡「當日於必勝客網路訂餐，訂單成立但未成功收到訂單確認簡訊的消費者」，必勝客均會在5月20日前，透過手機簡訊提供「大比薩兌換序號」1組，可供民眾免費兌換大比薩1個，並再次向消費者致歉。

母親節

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