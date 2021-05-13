戴墨鏡泡澡才時尚？Gucci重現好萊塢巨星的奢華生活

義大利時尚品牌Gucci的設計風格向來以繁複高調聞名，旗下服裝配件等品項都有著滿滿造型感。2017年首次登場的Hollywood Forever眼鏡系列就是主打璀璨的水晶鑲飾，今年嶄新的設計也在最近推出，融合復古格調和現代精緻氣息，讓穿搭增添更有趣的看點。

昔日好萊塢明星繽紛迷人、自由奔放的精神一直是Gucci創意總監Alessandro Michele創作上重要的靈感來源，Hollywood Forever眼鏡系列也是延續此「創舊」、「致敬」精神，透過眼鏡單品呈現美好的好萊塢華麗舊時光。在最新曝光、由另類藝術家／攝影師兼導演Harmony Korine執導的「奢華泡泡浴」形象廣告中，可以看到本季多樣化的搭配效果，無論是哪種形狀的眼鏡，都透過金屬和醋酸纖維材質營造大膽輪廓和極致立體美感。戴著墨鏡泡澡的設定，也格外幽默。

本季Hollywood Forever眼鏡系列新品有銳利時尚的貓眼款，採用俐落棱角和幾何線條，呈現出歐普藝術風格，經典圓形設計則以超大型前框重新演繹。長方形鏡框採用厚度不一的新穎結構，凸顯臉部立體感。另一款愛心造型使用了粉紅色鏡片，甜美又有個性。每件作品都以手工鑲飾上閃亮的水晶元素，金屬鏡框款式的鼻樑部分鐫刻Gucci字樣和小巧心形圖案，金色GG Interlocking圖案則是為鏡框、鏡腳銜接處點綴出側面也很有型的細節魅力。