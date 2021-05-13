戴上香奈兒幸運數字！全新N˚5珠寶大膽時髦超乎想像

2021年，香奈兒（CHANEL）經典的N°5 香水歡慶100 周年的同時，香奈兒高級珠寶創意工作室也以這個嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）最私密的幸運符號為靈感，推出全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」，結合香水的意象，透過鑽石與18K白金等珍貴素材，轉化為貼身配戴的璀璨珠寶，共包括2款項鍊、不對稱耳環、以及一枚戒指等4款新作，以摩登的創意完美體現女性柔美及永恆魅力。

對嘉柏麗香奈兒來說，數字「5」，是一個充滿神秘幸運力量的符碼。數字「5」呼應香奈兒女士位於黃道第5宮的星座獅子座，從誕生之初就注定緊密連結。而在她童年於奧巴辛修道院的成長時光，每天早晨，嘉柏麗香奈兒穿越修道院長廊，內心都會從地板上由鵝卵石鋪排而成的5芒星辰圖騰，得到勇氣與力量。

數字「5」無疑也讓人聯想到1921年，香奈兒女士與前沙皇御用調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）共同創造的第一款香水N°5 – 在當時，這款「富女人味的女性香水」因其絕對的現代性、純粹的瓶身設計和以數字命名的奧妙，引起了巨大迴響，至今已邁入第100周年，無疑是跨時代的革命。香奈兒女士除了一直深信數字「5」能帶給她好運，還擁有化好運為永恆的神奇魔力。

全新推出的ETERNAL N°5系列珠寶，讓人能將這永恆好運的符碼隨身攜帶。以香奈兒標準字的阿拉伯數字「5」為主角，小型款項鍊以「5」搭配水滴造型墜飾，散發極具品牌識別度的摩登魅力。ETERNAL N°5大型款項鍊則於幸運數字「5」尾端裝飾鑽石流蘇，彷彿將香水滴落於頸項的瞬間配戴在身上。兩款項鍊皆可隨個人配戴習慣和當天服裝調整長度，這種賦予女性極致穿戴自由的手法，也正是香奈兒女士最初創作珠寶的精神。