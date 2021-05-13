快訊

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴上香奈兒幸運數字！全新N˚5珠寶大膽時髦超乎想像

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒推以香奈兒女士的幸運數字5為靈感，出全新ETERNAL N°5系列珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒推以香奈兒女士的幸運數字5為靈感，出全新ETERNAL N°5系列珠寶。圖／香奈兒提供

2021年，香奈兒（CHANEL）經典的N°5 香水歡慶100 周年的同時，香奈兒高級珠寶創意工作室也以這個嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）最私密的幸運符號為靈感，推出全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」，結合香水的意象，透過鑽石與18K白金等珍貴素材，轉化為貼身配戴的璀璨珠寶，共包括2款項鍊、不對稱耳環、以及一枚戒指等4款新作，以摩登的創意完美體現女性柔美及永恆魅力。

對嘉柏麗香奈兒來說，數字「5」，是一個充滿神秘幸運力量的符碼。數字「5」呼應香奈兒女士位於黃道第5宮的星座獅子座，從誕生之初就注定緊密連結。而在她童年於奧巴辛修道院的成長時光，每天早晨，嘉柏麗香奈兒穿越修道院長廊，內心都會從地板上由鵝卵石鋪排而成的5芒星辰圖騰，得到勇氣與力量。

數字「5」無疑也讓人聯想到1921年，香奈兒女士與前沙皇御用調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）共同創造的第一款香水N°5 – 在當時，這款「富女人味的女性香水」因其絕對的現代性、純粹的瓶身設計和以數字命名的奧妙，引起了巨大迴響，至今已邁入第100周年，無疑是跨時代的革命。香奈兒女士除了一直深信數字「5」能帶給她好運，還擁有化好運為永恆的神奇魔力。

全新推出的ETERNAL N°5系列珠寶，讓人能將這永恆好運的符碼隨身攜帶。以香奈兒標準字的阿拉伯數字「5」為主角，小型款項鍊以「5」搭配水滴造型墜飾，散發極具品牌識別度的摩登魅力。ETERNAL N°5大型款項鍊則於幸運數字「5」尾端裝飾鑽石流蘇，彷彿將香水滴落於頸項的瞬間配戴在身上。兩款項鍊皆可隨個人配戴習慣和當天服裝調整長度，這種賦予女性極致穿戴自由的手法，也正是香奈兒女士最初創作珠寶的精神。

不對稱設計的ETERNAL N°5耳環展現品牌創意美學，一側為數字符號「5」，採鏤空結構襯托中央璀璨主鑽；另一側則為可轉換式鑽石耳環，可單獨作為耳釘配戴，或以更具奢華度的耳墜方式配戴；耳墜搭扣亦結合數字「5」設計，在配戴者最能感受到的細節上體現品牌內外皆美的極致追求。最後，搭配度極高的ETERNAL N°5戒指，以中央略為升高的手法彰顯主鑽的璀璨效果，周圍勾勒數字「5」的曲線輪廓，搭配經鏡面拋光處理的戒身，於指間反射出璀璨光芒。

ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及19顆總重約0.20克拉明亮式切割鑽石，24萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及19顆總重約0.20克拉明亮式切割鑽石，24萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶耳環有多種配戴方式，賦予配女性自由。圖／香奈兒提供
香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶耳環有多種配戴方式，賦予配女性自由。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉明亮式切割鑽石、1顆重約0.41克拉梨形切割鑽石及49顆總重約2.01克拉明亮式切割鑽石，124萬2,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉明亮式切割鑽石、1顆重約0.41克拉梨形切割鑽石及49顆總重約2.01克拉明亮式切割鑽石，124萬2,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒全新ETERNAL N°5系列珠寶，適合混搭堆疊。圖／香奈兒提供
香奈兒全新ETERNAL N°5系列珠寶，適合混搭堆疊。圖／香奈兒提供
香奈兒推出ETERNAL N°5系列珠寶，以鑽石和18K金等珍貴材質打造。圖／香奈兒提供
香奈兒推出ETERNAL N°5系列珠寶，以鑽石和18K金等珍貴材質打造。圖／香奈兒提供

香奈兒 珠寶

延伸閱讀

女神舒淇深V半球放送寶格麗高級珠寶 令人「意遊未盡」

辣秀珠寶！ 全球第一時尚網紅Chiara Ferragni代言寶格麗

單手開闔、集合3大經典元素 香奈兒皮穿鍊唇膏盒好誘人

史詩般的場景 香奈兒2022度假系列讓人好想出國玩！

相關新聞

疫情燒 飯店急轉彎！行動辦公室、外帶外燴風潮再起

疫情延燒，外食族頓減，飯店餐飲、住房退訂率愈來愈高，星級飯店急轉彎，因應疫情推出行動辦公室、行動外燴與外帶餐盒；王品17...

新光三越台北、台南這四店輪流停電 遠百寶慶也停了

興達電廠今下午2點37分廠因事故全廠停機，導致全台多處停電，繼新竹巨城、台中大遠百、高雄漢神巨蛋第一時間停電後，遠百寶慶...

范冰冰美戴DW首款方型表 詮釋女神優雅姿態真的好生火！

輕奢珠寶腕表品牌Daniel Wellington（簡稱DW）繼3月推出第一款陶瓷表後，再度顛覆消費者的印象，打造了品牌...

戴墨鏡泡澡才時尚？Gucci重現好萊塢巨星的奢華生活

義大利時尚品牌Gucci的設計風格向來以繁複高調聞名，旗下服裝配件等品項都有著滿滿造型感。2017年首次登場的Holly...

母親節系統當機惹民怨！必勝客「補償方案」出爐了

必勝客在母親節當天中午，因為發生訂餐系統異常事件，造成大量消費者不滿。必勝客也發表最新致歉聲明，凡當日於必勝客網路訂餐，...

泰式炸雞、日香泰奶吐司！一星「頌丹樂」限時快閃15天

來自泰國，曾獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）自5月14日起將於SOGO忠孝館首度舉行戶外快閃活動。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。