PChome 24h購物5/18開賣「卡娜赫拉的小動物醫療口罩」

療癒系卡通圖案口罩再度來襲！PChome 24h購物獨步全台電商、將於5月18日上午10點獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，口罩設計以Kanahei's small animals當家明星角色－P助與粉紅兔兔的經典呆萌圖樣為主，平面醫療款推出充滿春夏氣息的粉橘、藍綠等共兩色，3D立體款則推出不同於以往的黑粉俏皮拼色，口罩本體到耳掛繩的部分都是同色系延伸，台灣MIT生產製造、標準配備三層防護，讓可愛活潑的卡娜赫拉的小動物陪全家大小一起防疫。

PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家販售「卡娜赫拉的小動物－平面醫療口罩」粉橘色、藍綠色皆為每盒20片裝、售價329元，「卡娜赫拉的小動物－3D立體防塵口罩」每袋5片裝、售價149元。開賣期間祭出限時優惠，同款任購2件現折20元，「平面醫療口罩20片盒裝＋3D立體防塵口罩10片」原價627元、特價588元，「3D立體防塵口罩20片」原價596元、特價520元，粉絲們準備手刀搶起來！ PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式3D立體防塵口罩」每袋5片裝售價149元。圖／PChome 24h購物提供 PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式平面醫療口罩（藍綠色）」每盒20片裝售價329元。圖／PChome 24h購物提供 PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式平面醫療口罩（粉橘色）」每盒20片裝售價329元。圖／PChome 24h購物提供