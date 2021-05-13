快訊

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PChome 24h購物5/18開賣「卡娜赫拉的小動物醫療口罩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」。圖／PChome 24h購物提供

療癒系卡通圖案口罩再度來襲！PChome 24h購物獨步全台電商、將於5月18日上午10點獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，口罩設計以Kanahei's small animals當家明星角色－P助與粉紅兔兔的經典呆萌圖樣為主，平面醫療款推出充滿春夏氣息的粉橘、藍綠等共兩色，3D立體款則推出不同於以往的黑粉俏皮拼色，口罩本體到耳掛繩的部分都是同色系延伸，台灣MIT生產製造、標準配備三層防護，讓可愛活潑的卡娜赫拉的小動物陪全家大小一起防疫。

PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家販售「卡娜赫拉的小動物－平面醫療口罩」粉橘色、藍綠色皆為每盒20片裝、售價329元，「卡娜赫拉的小動物－3D立體防塵口罩」每袋5片裝、售價149元。開賣期間祭出限時優惠，同款任購2件現折20元，「平面醫療口罩20片盒裝＋3D立體防塵口罩10片」原價627元、特價588元，「3D立體防塵口罩20片」原價596元、特價520元，粉絲們準備手刀搶起來！

PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式3D立體防塵口罩」每袋5片裝售價149元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式3D立體防塵口罩」每袋5片裝售價149元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式平面醫療口罩（藍綠色）」每盒20片裝售價329元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式平面醫療口罩（藍綠色）」每盒20片裝售價329元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式平面醫療口罩（粉橘色）」每盒20片裝售價329元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於5月18日上午10點電商獨家開賣「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」，「卡娜赫拉的小動物－拋棄式平面醫療口罩（粉橘色）」每盒20片裝售價329元。圖／PChome 24h購物提供

口罩 電商

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

疫情升溫瘋搶酒精、口罩！ 藥局進2大箱酒精賣到剩3瓶

羽球／一起「戴」口罩 球后揪全民防疫

又要搶存口罩了！口罩大廠訂單多了一成多

相關新聞

疫情燒 飯店急轉彎！行動辦公室、外帶外燴風潮再起

疫情延燒，外食族頓減，飯店餐飲、住房退訂率愈來愈高，星級飯店急轉彎，因應疫情推出行動辦公室、行動外燴與外帶餐盒；王品17...

新光三越台北、台南這四店輪流停電 遠百寶慶也停了

興達電廠今下午2點37分廠因事故全廠停機，導致全台多處停電，繼新竹巨城、台中大遠百、高雄漢神巨蛋第一時間停電後，遠百寶慶...

范冰冰美戴DW首款方型表 詮釋女神優雅姿態真的好生火！

輕奢珠寶腕表品牌Daniel Wellington（簡稱DW）繼3月推出第一款陶瓷表後，再度顛覆消費者的印象，打造了品牌...

戴墨鏡泡澡才時尚？Gucci重現好萊塢巨星的奢華生活

義大利時尚品牌Gucci的設計風格向來以繁複高調聞名，旗下服裝配件等品項都有著滿滿造型感。2017年首次登場的Holly...

母親節系統當機惹民怨！必勝客「補償方案」出爐了

必勝客在母親節當天中午，因為發生訂餐系統異常事件，造成大量消費者不滿。必勝客也發表最新致歉聲明，凡當日於必勝客網路訂餐，...

泰式炸雞、日香泰奶吐司！一星「頌丹樂」限時快閃15天

來自泰國，曾獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）自5月14日起將於SOGO忠孝館首度舉行戶外快閃活動。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。