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涼鞋怎麼穿？Dr. Martens示範硬派風格、Teva跨界拍立得打造懷舊感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Teva Original Universal Polaroid拍立得聯名款經典織帶涼鞋2,180元。圖／三諾提供
Teva Original Universal Polaroid拍立得聯名款經典織帶涼鞋2,180元。圖／三諾提供

馬汀大夫在「硬派」與「休閒」之間創造Outdoor涼鞋。圖／Dr. Martens提供
馬汀大夫在「硬派」與「休閒」之間創造Outdoor涼鞋。圖／Dr. Martens提供

過了母親節，天氣更加炎熱，若是要外出，涼鞋穿搭就是維持舒適與乾爽的妙招之一。所以，馬汀大夫（Dr. Martens）在「硬派」與「休閒」之間創造Outdoor涼鞋。Teva則在這季與拍立得（Polaroid）合作，結合3D列印技術，打造了復古感涼鞋，讓消費者能有更特別的選擇。

今年夏天Dr. Martens陸續推出份量感十足的Zebrilus系列與工裝風格的Tract Sandal系列涼鞋，包含Voss Quad、Voss II與Pearson等延伸鞋款。其中的Zebrilus系列涼鞋，延續二月1461三孔馬汀的厚底風潮；而在Voss II鞋款中，採用Hydro皮革製成，配以鐵灰色的金屬扣件及人氣鋸齒造型的中底，前端交叉式橫帶舒適貼合腳型，加上微微增高的鞋底讓整體比例更好。Voss Quad鞋款則一共推出黑、白兩色，結合「雙倍高」的Quad厚底造型，同樣由Hydro皮革打造，搭配兩個可調式寬版皮帶，提供舒適腳感。

融合近年來熱門「工裝風格」，Dr. Martens推出Tract Sandal Pearson全新涼鞋，提供青銅色與黑色兩種款式。鞋身以耐磨、防撕裂的皮革材質製成，寬版鞋床提供舒適感。另外，Teva和Polaroid限量聯名款系列，使用REPREVE®100％環保快乾再生織帶， 打造Original Universal淺灰色經典織帶涼鞋，具有加速快乾特性，同時對於海洋生態維護盡一份心力。聯名款在織帶的設計上融合拍立得經典彩虹Logo元素及3D列印技術，採用EVA中底和橡膠大底的材質，適合整天穿著及夏天玩水行程。

Dr. Martens Tract Sandal Pearson涼鞋4,980元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens Tract Sandal Pearson涼鞋4,980元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens Tract Sandal Pearson涼鞋4,980元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens Tract Sandal Pearson涼鞋4,980元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens Zebrilus系列Voss II涼鞋4,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens Zebrilus系列Voss II涼鞋4,680元。圖／Dr. Martens提供

母親節

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