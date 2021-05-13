涼鞋怎麼穿？Dr. Martens示範硬派風格、Teva跨界拍立得打造懷舊感

馬汀大夫在「硬派」與「休閒」之間創造Outdoor涼鞋。圖／Dr. Martens提供

過了母親節，天氣更加炎熱，若是要外出，涼鞋穿搭就是維持舒適與乾爽的妙招之一。所以，馬汀大夫（Dr. Martens）在「硬派」與「休閒」之間創造Outdoor涼鞋。Teva則在這季與拍立得（Polaroid）合作，結合3D列印技術，打造了復古感涼鞋，讓消費者能有更特別的選擇。

今年夏天Dr. Martens陸續推出份量感十足的Zebrilus系列與工裝風格的Tract Sandal系列涼鞋，包含Voss Quad、Voss II與Pearson等延伸鞋款。其中的Zebrilus系列涼鞋，延續二月1461三孔馬汀的厚底風潮；而在Voss II鞋款中，採用Hydro皮革製成，配以鐵灰色的金屬扣件及人氣鋸齒造型的中底，前端交叉式橫帶舒適貼合腳型，加上微微增高的鞋底讓整體比例更好。Voss Quad鞋款則一共推出黑、白兩色，結合「雙倍高」的Quad厚底造型，同樣由Hydro皮革打造，搭配兩個可調式寬版皮帶，提供舒適腳感。

融合近年來熱門「工裝風格」，Dr. Martens推出Tract Sandal Pearson全新涼鞋，提供青銅色與黑色兩種款式。鞋身以耐磨、防撕裂的皮革材質製成，寬版鞋床提供舒適感。另外，Teva和Polaroid限量聯名款系列，使用REPREVE®100％環保快乾再生織帶， 打造Original Universal淺灰色經典織帶涼鞋，具有加速快乾特性，同時對於海洋生態維護盡一份心力。聯名款在織帶的設計上融合拍立得經典彩虹Logo元素及3D列印技術，採用EVA中底和橡膠大底的材質，適合整天穿著及夏天玩水行程。

Dr. Martens Tract Sandal Pearson涼鞋4,980元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens Tract Sandal Pearson涼鞋4,980元。圖／Dr. Martens提供