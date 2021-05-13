學學系列慕夏主題課 體驗浪漫新藝術風

由聯合數位文創主辦的「永恆慕夏-線條的魔術」特展台灣站，6月12日將於國立中正紀念堂展出。為讓喜愛慕夏的民眾以更多元的角度瞭解這位20世紀新藝術大師，本次更特別跨界與學學合作課程，自6月到8月陸續推出慕夏風主題課程。

系列課程包含6月15日的「TFC 繆思鮮花頭飾工作坊」及8月7日的「TFC 繆思鮮花花座設計」以希臘神話作為靈感，將故事與靈感帶入花藝中，並期望能帶領大家透過花草，探索更深一層的生活面向。課程透過重新演繹慕夏《綺思》與《藝術四聯作》經典，以頭飾配件、空間花座為媒介，讓學員可以認識自然花草之餘，也學習如何利用自然花草，來創作充滿個人風格的藝術創作。另7月17日起的「水彩立體插畫工作坊」，將帶領民眾結合時尚插畫手法與剪貼，重新演繹慕夏《藝術四聯作—繪畫》經典，從水彩調色基本功開始嘗試，汲取大師作品風格，結合剪貼創作，古典融合新意，讓水彩插畫除了平面表現，還能玩出更多變化！課程最後也安排慕夏精選：《夢想》、《吉絲夢妲》、《藝術》四聯作、《寶石》四聯作、《星月》四聯作、《摩納哥-蒙地卡羅》、《茶花女》等作品賞析。

目前課程皆可在學學官網報名，活動期間報名還可享課程及展覽優惠，名額有限，想體驗慕夏精神的民眾請儘早把握。





課程資訊:

6/19 (六)

早鳥優惠 | 永恆慕夏 特展 - TFC 繆思鮮花頭飾工作坊

https://bit.ly/3uz2bxF





7/17-8/7 (六)

永恆慕夏 特展 - 水彩立體插畫工作坊

https://bit.ly/3dz6y5B





8/7(六)

永恆慕夏 特展 - TFC 繆思鮮花花座設計