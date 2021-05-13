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新款拉菲草手提袋登場 Prada一次推5種顏色 俏麗可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Prada推出全新的渡假風拉菲草包。圖／摘自官網
Prada推出全新的渡假風拉菲草包。圖／摘自官網

散發輕盈涼爽氣息的拉菲草包又有新品上市！繼之前看到Gucci、Saint Laurent、Celine等品牌都在夏季推出拉菲草包款後，這次輪到Prada帶來全新的渡假風設計。

最近Prada日本官網上架了一款備受許多時尚迷熱議的新款手提袋，包身是以拉菲草所打造的，長方外型結合鏤空的網狀細節，充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛，如果在使用時自行在內裡加上不同顏色的內襯收納袋，更可以打造出趣味層次感。全系列提供一種尺寸，目前有拉菲草原色、黃色、粉紅色和白色以及黑色可選擇。

目前台灣還未到貨，不過預計很快就能在台北101 Prada專櫃販售，之後六月底的快閃店也會提供，售價大概落在四萬以下，是Prada目前包款中較為親民的定價。

包身是以拉菲草所打造的，長方外型結合鏤空的網狀細節，充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
包身是以拉菲草所打造的，長方外型結合鏤空的網狀細節，充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
Prada推出全新的渡假風拉菲草包。圖／摘自官網
Prada推出全新的渡假風拉菲草包。圖／摘自官網
目前台灣還未到貨，不過預計很快就能在台北101 Prada專櫃販售，之後六月底的快閃店也會提供。圖／摘自官網
目前台灣還未到貨，不過預計很快就能在台北101 Prada專櫃販售，之後六月底的快閃店也會提供。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網
充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛。圖／摘自官網

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