聽新聞
test
0:00 / 0:00
新款拉菲草手提袋登場 Prada一次推5種顏色 俏麗可愛！
散發輕盈涼爽氣息的拉菲草包又有新品上市！繼之前看到Gucci、Saint Laurent、Celine等品牌都在夏季推出拉菲草包款後，這次輪到Prada帶來全新的渡假風設計。
最近Prada日本官網上架了一款備受許多時尚迷熱議的新款手提袋，包身是以拉菲草所打造的，長方外型結合鏤空的網狀細節，充滿夏季氛圍的編織提袋概念光用看的就很清爽，搭配正面大型的、以編織方式呈現的三角Logo，簡約可愛，如果在使用時自行在內裡加上不同顏色的內襯收納袋，更可以打造出趣味層次感。全系列提供一種尺寸，目前有拉菲草原色、黃色、粉紅色和白色以及黑色可選擇。
目前台灣還未到貨，不過預計很快就能在台北101 Prada專櫃販售，之後六月底的快閃店也會提供，售價大概落在四萬以下，是Prada目前包款中較為親民的定價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言