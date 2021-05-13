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女神舒淇深V半球放送寶格麗高級珠寶 令人「意遊未盡」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／取自IG @sqwhat、寶格麗提供
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／取自IG @sqwhat、寶格麗提供

源自羅馬的義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於上海上生·新所舉辦「MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展」高級珠寶展，以羅馬為樣本，透過燈光等不同的裝置手法營造沉浸式的場景氛圍與數字互動體驗，重現這座城市的輝煌與榮耀。寶格麗品牌代言人舒淇、鐘楚曦、吳磊、品牌形象大使范丞丞、演員張嘉倪和李蔓瑄等人出席開幕儀式，一同漫步於羅馬極具代表性的地標建築與歷史遺跡之間，感受這座永恆之城的獨特魅力。

開幕儀式上，品牌代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列項鍊、Serpenti頂級珠寶系列耳環、Serpenti Misteriosi頂級珠寶腕表及Serpenti系列戒指華麗現身，以綠色系的珠寶展現來自羅馬的熱情。她所配戴的項鍊共鑲嵌9顆梨形蛋面切割翡翠、總重約32.94克拉，配襯中央圓形明亮切割鑽石與、花式梯形切割鑽石等切面美鑽，以光滑蛋面的潤澤和切面鑽石的璀璨流光，堆砌不同層次的光影，正如設計靈感泉源羅馬這座城市，各種建築瑰寶、斑斕多姿的色彩、繁複華貴的藝術風格、以及豐沛的熱情的人文氣息，讓人流連忘返，也難怪被稱為「永恆之城」。

演員鐘楚曦出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
演員鐘楚曦出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
演員吳磊出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
演員吳磊出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis象牙白色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis象牙白色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與祖母綠鑽石耳環，白K金鑲嵌祖母綠與鑽石，760萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與祖母綠鑽石耳環，白K金鑲嵌祖母綠與鑽石，760萬元。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／取自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／取自IG @sqwhat
寶格麗品牌形象大使范丞丞出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌形象大使范丞丞出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
演員張嘉倪出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
演員張嘉倪出席MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展於上海上生·新所舉辦。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展於上海上生·新所舉辦。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI頂級孔雀石珠寶神秘鑽表，共鑲嵌孔雀石、3顆紅碧璽，1300顆鑽石，1,300萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI頂級孔雀石珠寶神秘鑽表，共鑲嵌孔雀石、3顆紅碧璽，1300顆鑽石，1,300萬3,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展於上海上生·新所舉辦。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展於上海上生·新所舉辦。圖／寶格麗提供
演員李蔓瑄MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
演員李蔓瑄MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／取自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／取自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶系列現身MAGNIFICA ROMA意遊未盡巡展開幕儀式。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石與翡翠項鍊，鉑金鑲嵌9顆梨形蛋面切割翡翠總重約32.94克拉、鑽石，約4,300萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石與翡翠項鍊，鉑金鑲嵌9顆梨形蛋面切割翡翠總重約32.94克拉、鑽石，約4,300萬元。圖／寶格麗提供

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