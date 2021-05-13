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NIKE經典「飛馬」跑鞋回來了！新鞋楦讓舒適度再升級

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
NIKE搶在夏季到來之際，讓搭載新鞋楦、改良版的Pegasus 38正式上市。圖／NIKE提供
NIKE搶在夏季到來之際，讓搭載新鞋楦、改良版的Pegasus 38正式上市。圖／NIKE提供

NIKE的Pegasus跑鞋，自推出以來就受到消費者的喜愛，因此有著「飛馬鞋」的暱稱；搶在夏季到來之際，品牌亦讓搭載新鞋楦、改良版的Pegasus 38正式上市。而adidas則祭出全球首款4DFWD限量跑鞋來應戰，具備進化的科技中底，轉換成向前的推進動力，要讓專業跑者刮目相看。

Pegasus跑鞋經歷過36、37系列，奠定了在路跑界的地位，更是慢跑好手練習時不可或缺的利器。然而全新的Pegasus 38鞋款，既有經典作為延續Pegasus 37的中底配置，更有創新的鞋楦設計來加寬前足空間，獨立中足繫帶系統使每個跑者都能按照喜好綁緊鞋帶，以達到個人化的貼合。同時，鞋面採用工程網眼布打造出厚度不同的多層設計，提升舒適度和透氣性；鞋舌添加襯墊，讓舒適升級。值得一提的是Pegasus 38還開放NIKE BY YOU服務，跑者們可以透過調整足弓高度、外底材質、鞋帶配色等打造自己的專屬鞋款。

adidas 4DFWD跑鞋7,200元。圖／adidas提供
adidas 4DFWD跑鞋7,200元。圖／adidas提供

從2015年起adidas攜手3D列印品牌CARBON，共同打造的第一代Futurecraft 4D中底原型，經過五年的試驗，終於在此刻推出了全球首款4DFWD限量跑鞋。最特別的是這款鞋，所使用的4DFWD中底與初代相比，推進力提升300%，緩衝性能增加20%，讓跑者能創造最高效省力的表現。而且使用襪套式貼合設計的PRIMEKNIT針織鞋面，帶來包覆與支撐的舒適腳感；後跟處S型無接縫曲線設計提供更好的足跟包覆。配有菱格紋橡膠大底，提供良好的耐磨性與抓地力，有效減少摩擦力干擾。

Nike Air Zoom Pegasus 38鞋3,500元。圖／NIKE提供
Nike Air Zoom Pegasus 38鞋3,500元。圖／NIKE提供

Nike Air Zoom Pegasus 38鞋3,500元。圖／NIKE提供
Nike Air Zoom Pegasus 38鞋3,500元。圖／NIKE提供

品牌 adidas

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