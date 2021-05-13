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百貨餐飲防疫升級！京站入館實聯制、饗賓實行隔桌帶位
隨著疫情變化，百貨商場也提高防疫規格，繼新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、微風昨日宣布啟動餐飲全面實聯制，環球購物中心北部五店本周五起採進入商場實施「實聯制」後，京站時尚廣場台北店及小碧潭店今天宣布，即日起執行入店全面實聯制。在各大百貨均有餐飲據點的饗賓餐旅旗下七大品牌46家門市，也啟動實聯制作業。
台北京站與小碧潭店，今日起全面執行實聯制，民眾入店需要先掃QRCode，填妥姓名、電話的個人資料才能入館。
京站指出，疫情以來堅持防疫八大措施：館內各手扶梯準備公用酒精消毒器，並宣導戴上口罩、勤洗手；各主題餐廳櫃位準備額溫槍、酒精消毒器；櫃位人員服務全程配戴口罩、定期洗手；館內各處定期酒精消毒、餐廳餐具使用高溫消菌；館內出入口架設紅外線體溫監測；美食街架設隔板區，減少飛沫傳染機率等措施。
饗賓餐旅指出，旗下七大品牌46家門市在指揮中心宣布疫情警戒升為第二級的當天晚餐餐期，即立刻啟動實聯制作業。像是「饗饗」及「旭集」座位數皆在300～400以上的大型餐廳，除了落實實聯制外，已開始施行隔桌帶位，讓消費者用餐更安心。
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