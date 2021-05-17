udn買東西10週年慶！簽到100%中獎 1元得Apple Watch SE
聯合報系於2011年5月24日創立「udn買東西購物中心 udn shopping」。秉持正派經營、深耕臺灣電商領域，累積280萬會員數，換算台灣人口數，超過10分之一在udn買東西 網購經驗，購物流程與商品品質深受消費者讚譽。而每月近70%會員回購率、平均客單價3,500元，顯示會員忠誠度高，十分信任udn買東西 售前、售後服務。
近年來網購詐騙簡訊電話頻傳，網路個資安全備受考驗。udn買東西 提供高規格ISO/IEC27001認證，以ISO規範標準，保護客戶的資料安全，封鎖任何傳輸漏洞，相較其他購物平台，udn買東西 幾乎無被通報案件，為資安保障白名單，消費者購物不用擔心資料外洩！
為符合消費者多元購物選擇，貼近會員「想要」需求，udn買東西 開發標籤演算系統，蒐集行為大數據，透過AI推薦專屬個人化商品，打造「最懂你」的購物網站。除了一般制式商品頁面外，針對熱銷品項，專業達人深入淺出評比商品像是撰寫「電風扇推薦TOP 10」、「咖啡機推薦TOP 10」...等，相關主題內容頻道近100篇文章，透過多面向選購指南，幫消費者迅速買到合適商品。
2021年udn買東西 將邁入10週年，暖場活動就釋放大利多，日前推出天天簽到100%中獎，現領折扣外、還能搶禮券、分享抽Canon相片印表機、累積簽到天數有機會以1元獲得萬元好禮「Apple Watch SE」。邀請3位好友註冊完成首購，就可獲得哈根達斯冰淇淋！邀請越多拿越多！
5月17日到5月31日，更是豪灑百萬獎金不手軟，立即點此到10th生日慶
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