udn買東西10週年慶！簽到100%中獎 1元得Apple Watch SE

房屋經過40年歲月洗禮，最初的面容逐漸斑駁，狹長型的格局如何呈現寬廣空間更是一大挑戰，歐德設計師林巧倫大刀闊斧改變廚房、衛浴的配置與格局，利用深淺顏色對比塑造大氣明亮的寬敞感...

2021-05-17 10:53