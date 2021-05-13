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以神級超跑之名！RICHARD MILLE Speedtail聯名腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
限量生產106輛McLaren Speedtail頂級超跑在大約2018發表前，據聞已被超級VIP們搶購一空。並在今年年初來台，全台灣僅2輛。圖 / RICHARD MILLE提供。
限量生產106輛McLaren Speedtail頂級超跑在大約2018發表前，據聞已被超級VIP們搶購一空。並在今年年初來台，全台灣僅2輛。圖 / RICHARD MILLE提供。

一台全世界只有106台的超級跑車，如果縮小成手表是什麼概念？頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出與McLAREN合作的RM 40-01 McLAREN SPEEDTAIL自動上鍊陀飛輪腕表，與限量106輛的McLaren Speedtail頂級超跑相呼應，超乎想像、從手腕的分寸之間，高速奔向未知的明日。

限量生產106輛McLaren Speedtail頂級超跑在大約2018發表前，據聞已被超級VIP們搶購一空。並在今年年初來台，全台灣僅2輛。Speedtail曾在美國寫下約400km/h極速，也是最快速的McLaren市售車款，更是車廠Track25計畫的其中一款，定位在Hyper-GT的頂級大作；也是在RICHARD MILLE與McLaren Automotive合作第五之際，RM 40-01 McLarenSpeedtail自動上鍊陀飛輪腕表，順勢而生。

「RICHARD MILLE與McLaren在處理通用化設計和應對工程挑戰上有很多相似之處，例如減輕重量、減少振動造成的影響以及盡可能降低阻力，」 McLaren汽車設計總監Rob Melville如此表示，同時在RICHARD MILLE品牌技術總監Julien Boillat主導下，RICHARD MILLE的表殼部門前後歷時18個月、投入前所未有的2,800小時，終於打造出RM 40-01腕表前代未聞的完美線條，由超跑車身的水滴形而來，手表的不同細節大量交錯採用了鏡面拋光、平紋和緞面打磨處理工藝，並混合運用鈦合金和Carbon TPT®碳纖維，表殼零件便多達69個獨立元件，宛如超跑倒三角的三人座位，讓表殼同時帶有剛性、力量與結構感的不對稱之美。

RICHARD MILLE機芯技術總監Salvador Arbona並充分利用空間，在RM 40-01中打造了納入首款自行研發的動力儲存顯示、超大日期顯示和功能選擇器的CRMT4自動上鍊陀飛輪機芯，這枚機芯光研發便超過8,600小時。鉑金和紅金上鍊自動盤的靈感來自Speedtail的引擎蓋，而發條盒的設計則源於其車頂線條。三點鐘方向的「功能選擇器」，N、W與H，分別代表表冠的空檔、上鍊、調整時間，三種不同狀態，九點鐘方向的動力儲存，則可顯示約50小時的動力儲存，也像是汽車儀表板的顏色聯想。全世界限量106只，售價未定。

RICHARD MILLE RM 40-01自動上鍊陀飛輪腕表，限量106只，價格未定。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 40-01自動上鍊陀飛輪腕表，限量106只，價格未定。圖 / RICHARD MILLE提供。
具備首款自行研發的動力儲存顯示、超大日期顯示和功能選擇器的CRMT4自動上鍊陀飛輪機芯，這枚機芯光研發便超過8,600小時。圖 / RICHARD MILLE提供。
具備首款自行研發的動力儲存顯示、超大日期顯示和功能選擇器的CRMT4自動上鍊陀飛輪機芯，這枚機芯光研發便超過8,600小時。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE的表殼部門前後歷時18個月、投入前所未有的2,800小時，打造出RM 40-01的完美線條。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE的表殼部門前後歷時18個月、投入前所未有的2,800小時，打造出RM 40-01的完美線條。圖 / RICHARD MILLE提供。
頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出與McLAREN合作的RM 40-01 McLAREN SPEEDTAIL自動上鍊陀飛輪腕表，與限量106輛的McLaren Speedtail頂級超跑相呼應。圖 / RICHARD MILLE提供。
頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出與McLAREN合作的RM 40-01 McLAREN SPEEDTAIL自動上鍊陀飛輪腕表，與限量106輛的McLaren Speedtail頂級超跑相呼應。圖 / RICHARD MILLE提供。
在RICHARD MILLE品牌技術總監Julien Boillat主導下，RICHARD MILLE的表殼部門前後歷時18個月、投入前所未有的2,800小時，終於打造出RM 40-01腕表前代未聞的完美線條。圖 / RICHARD MILLE提供。
在RICHARD MILLE品牌技術總監Julien Boillat主導下，RICHARD MILLE的表殼部門前後歷時18個月、投入前所未有的2,800小時，終於打造出RM 40-01腕表前代未聞的完美線條。圖 / RICHARD MILLE提供。
手表的不同細節大量交錯採用了鏡面拋光、平紋和緞面打磨處理工藝，並混合運用鈦合金和Carbon TPT®碳纖維。圖 / RICHARD MILLE提供。
手表的不同細節大量交錯採用了鏡面拋光、平紋和緞面打磨處理工藝，並混合運用鈦合金和Carbon TPT®碳纖維。圖 / RICHARD MILLE提供。
九點鐘方向的動力儲存，則可顯示約50小時的動力儲存，也像是汽車儀表板的顏色聯想。圖 / RICHARD MILLE提供。
九點鐘方向的動力儲存，則可顯示約50小時的動力儲存，也像是汽車儀表板的顏色聯想。圖 / RICHARD MILLE提供。

腕表 跑車

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