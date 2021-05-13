以神級超跑之名！RICHARD MILLE Speedtail聯名腕表

一台全世界只有106台的超級跑車，如果縮小成手表是什麼概念？頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出與McLAREN合作的RM 40-01 McLAREN SPEEDTAIL自動上鍊陀飛輪腕表，與限量106輛的McLaren Speedtail頂級超跑相呼應，超乎想像、從手腕的分寸之間，高速奔向未知的明日。

限量生產106輛McLaren Speedtail頂級超跑在大約2018發表前，據聞已被超級VIP們搶購一空。並在今年年初來台，全台灣僅2輛。Speedtail曾在美國寫下約400km/h極速，也是最快速的McLaren市售車款，更是車廠Track25計畫的其中一款，定位在Hyper-GT的頂級大作；也是在RICHARD MILLE與McLaren Automotive合作第五之際，RM 40-01 McLarenSpeedtail自動上鍊陀飛輪腕表，順勢而生。

「RICHARD MILLE與McLaren在處理通用化設計和應對工程挑戰上有很多相似之處，例如減輕重量、減少振動造成的影響以及盡可能降低阻力，」 McLaren汽車設計總監Rob Melville如此表示，同時在RICHARD MILLE品牌技術總監Julien Boillat主導下，RICHARD MILLE的表殼部門前後歷時18個月、投入前所未有的2,800小時，終於打造出RM 40-01腕表前代未聞的完美線條，由超跑車身的水滴形而來，手表的不同細節大量交錯採用了鏡面拋光、平紋和緞面打磨處理工藝，並混合運用鈦合金和Carbon TPT®碳纖維，表殼零件便多達69個獨立元件，宛如超跑倒三角的三人座位，讓表殼同時帶有剛性、力量與結構感的不對稱之美。