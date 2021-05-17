夏季高溫與口罩生活並行！肌膚塗什麼都不對？這幾個關鍵你做到了嗎

2020年初開始，新冠肺炎（COVID-19)幾乎肆虐全球，也讓人類進入口罩不離身的生活。除了口罩內部的熱氣，還有摩擦甚至髒汙，這些狀況每天在臉上反覆作用，對肌膚來說是不同以往的環境，你找到適合的保養方式了嗎?

台灣品牌Arpha從個人護理出發，希望將科技與時尚結合，並帶入生活中。「冷暖光喚膚美顏機」首創深層清潔、溫感導入及藍光鎮定，三大功能一機搞定，不需要因使用需求替換任何刷頭、配件。

圖／聯合數位文創提供

關鍵一，徹底清潔為肌膚保養的根本，相較於市售多數洗臉儀器摩擦、搓揉臉部，「Arpha冷暖光喚膚美顏機」音波震動功能有三種模式可選擇，用於卸妝、深度清潔及去角質，徹底將髒污帶走且不造成細紋增長。關鍵二，保養品確實吸收才能讓功效徹底發揮，紅光溫熱模式，655-665nm的LED深紅光能照射到真皮層，且溫感能將保養品導入肌膚，再搭配10度C的藍光鎮定功能把保養品鎖在肌膚裡，還可針對局部使用，抑制過多的油脂分泌。

「Arpha冷暖光喚膚美顏機」僅150公克，全機IPX7防水，淋浴中亦可使用。無論哪種膚質，「Arpha冷暖光喚膚美顏機」都有對應適合的功能，居家美容師一機搞定，防疫生活及工作壓力下，更需要好好照護肌膚，維持穩定。