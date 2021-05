疫情升溫 金車噶瑪蘭酒廠即日起「預防性暫停開放」

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因應國內疫情警戒提升至第二級,金車噶瑪蘭酒廠5月12日晚間於官方臉書公告,自即日起「預防性暫停開放」,避免造成群聚感染。

金車噶瑪蘭酒廠於5月11日宣告,為防止「新型冠狀病毒肺炎」傳染,停止導覽專員導覽解說服務,僅開放部份廠區供遊客自由參觀;不過隨著疫情快速升溫,隔日晚間便宣告即日起全面「預防性暫停開放」。

這是金車噶瑪蘭酒廠自建廠以來,首度因疫情因素全面暫停開放。在2020年2月新冠肺炎疫情蔓延初期,金車噶瑪蘭酒廠僅謝絕來自中國、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗人士,進入園區參觀;並要求來自新加坡、泰國、日本、法國、德國、西班牙人士,確實配合全程配戴口罩、測量額溫作業。此外,所有遊客都需要配合測量額溫,若額溫超過37.5度,也謝絕進入室內參觀。

金車噶瑪蘭自2005年建廠,開創臺灣威士忌產業,2008年第一支屬於臺灣的威士忌問世;歷經2016年擴廠,入列成為世界前十大蒸餾酒廠之一。

2017年以最年輕酒廠之姿,勇奪IWSC全球唯一的「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃 The Distiller of The Year」;2018年金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎對威士忌產業的貢獻深受肯定,雙雙入選WWA世界威士忌競賽之「威士忌名人堂 Hall of Fame」,成為華人首獲此殊榮之父子檔。

