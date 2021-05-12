聽新聞
test
0:00 / 0:00

rag & bone聯名惡女「庫伊拉」 黑白紅的龐克跩態超帥

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
白色Dodie破損不收邊丹寧夾克15,000元、白色美麗諾羊毛混紡Cruella V領背心14,500元。圖／rag & bone提供
白色Dodie破損不收邊丹寧夾克15,000元、白色美麗諾羊毛混紡Cruella V領背心14,500元。圖／rag & bone提供

rag & bone與迪士尼Disney合作，為電影《時尚惡女：庫伊拉（Cruella）》推出限量聯名系列，和電影同步上市的服裝，以邪惡庫伊拉的黑、白、紅色意象為主，打造既帥氣又有態度的女裝。

由艾瑪史東（Emma Stone）與艾瑪湯普遜（Emma Thompson）共同主演的真人版電影將在6月4日上映，rag & bone x Disney Cruella限量系列也在同日開放銷售，包括服裝與人字拖，向迪士尼經典反派角色之一的庫伊拉致敬。電影背景設定在七○年代的倫敦，當時正值龐克搖滾時期，由艾瑪史東詮釋年輕惡女艾絲黛拉（Estella）與之後成為人人退避三舍的時尚惡女庫伊拉（Cruella），rag & bone x Disney Cruella限量系列即是來自庫伊拉身上所穿著的黑、白、紅作為主色調，以英式剪裁表現慵懶的龐克風格。

不收邊的白色卡車司機丹寧夾克、膝蓋處有破損設計與腰間有金屬鍊條的白色丹寧褲，都有著反叛的氣質；鮮紅色拼接黑色色塊的洋裝、復古斜紋軟呢外套與裙子套裝，則是叛逆女孩的小性感，每件單品都在細節處藏有庫伊拉的姓名縮寫，全系列將在品牌微風信義專門店獨家販售。

rag & bone x Disney Cruella限量系列以源於庫伊拉的紅、白、黑色為主。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella限量系列以源於庫伊拉的紅、白、黑色為主。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella白色美麗諾羊毛混紡Cruella V領背心14,500元、羊皮人字拖10,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella白色美麗諾羊毛混紡Cruella V領背心14,500元、羊皮人字拖10,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella白色Cruella背心，5,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella白色Cruella背心，5,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella黑色羊皮、白色牛皮編織飾邊人字拖，10,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella黑色羊皮、白色牛皮編織飾邊人字拖，10,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella限量系列將於6月初和電影上映時間同步上市。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella限量系列將於6月初和電影上映時間同步上市。圖／rag & bone提供
灰色格紋西裝外套24,000元、高腰長褲17,500元、黑色羊皮人字拖10,000元。圖／rag & bone提供
灰色格紋西裝外套24,000元、高腰長褲17,500元、黑色羊皮人字拖10,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella限量系列以源於庫伊拉的紅、白、黑色為主。圖／rag & bone提供
rag & bone x Disney Cruella限量系列以源於庫伊拉的紅、白、黑色為主。圖／rag & bone提供

電影 Disney

延伸閱讀

艾瑪史東《時尚惡女：庫伊拉》完整預告、上映日期公開！兩大影后較勁拼行頭，華麗造型超吸睛

盤點奧斯卡紅毯經典造型 安潔莉納裘莉、妮可基嫚、艾瑪史東你最喜歡哪一套？

好萊塢紅星大片全面回歸 「玩命9」台灣全球最早上映

艾瑪史東極盡保護小女兒 不太讓外人拜訪 和老公更親密

相關新聞

防疫緊張 各大通路全面實聯制

台灣疫情升溫，昨日一口氣增加16例本土個案，隨著疫情發展日趨緊繃，包括連鎖百貨、速食業者、量販、居家通路紛紛啟動「實聯制...

影城高規格防疫 影廳內禁飲食、落實梅花座

台灣疫情大爆發，昨更暴增16例本土案例，新北市長侯友宜宣布即日起關閉KTV、網咖等場所，而電影院並未在規範內，記者電詢威...

rag & bone聯名惡女「庫伊拉」 黑白紅的龐克跩態超帥

rag & bone與迪士尼Disney合作，為電影《時尚惡女：庫伊拉（Cruella）》推出限量聯名系列，和電影同步上...

何穗隨手一拎都是超模氣場 許路兒同款BALLY俏皮可愛

「何仙姑」何穗日前以冷調的拍攝手法詮釋BALLY B-CHAIN半月包，展現超模舉手投足都是氣場的泰然自若，許路兒也詮釋...

疫情更要記得勤洗手！5款必備風格乾洗手，抗菌也療癒

疫情持續升溫，除了每天戴上口罩之外，最重要的是「勤洗手」注重個人衛生習慣，才能讓有足夠的抵抗能力。在大家為了對抗疫情，洗...

台灣獨賣！ 蘇格蘭老酋長威士忌原酒發表

老酋長生肖系列限量珍藏威士忌單桶原酒，是蘇格蘭蒸餾廠特別提供給台灣威士忌老饕的獨家限量威士忌，每年僅推出一批的珍稀酒款。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。