rag & bone聯名惡女「庫伊拉」 黑白紅的龐克跩態超帥

rag & bone與迪士尼Disney合作，為電影《時尚惡女：庫伊拉（Cruella）》推出限量聯名系列，和電影同步上市的服裝，以邪惡庫伊拉的黑、白、紅色意象為主，打造既帥氣又有態度的女裝。

由艾瑪史東（Emma Stone）與艾瑪湯普遜（Emma Thompson）共同主演的真人版電影將在6月4日上映，rag & bone x Disney Cruella限量系列也在同日開放銷售，包括服裝與人字拖，向迪士尼經典反派角色之一的庫伊拉致敬。電影背景設定在七○年代的倫敦，當時正值龐克搖滾時期，由艾瑪史東詮釋年輕惡女艾絲黛拉（Estella）與之後成為人人退避三舍的時尚惡女庫伊拉（Cruella），rag & bone x Disney Cruella限量系列即是來自庫伊拉身上所穿著的黑、白、紅作為主色調，以英式剪裁表現慵懶的龐克風格。