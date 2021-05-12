何穗隨手一拎都是超模氣場 許路兒同款BALLY俏皮可愛

「何仙姑」何穗日前以冷調的拍攝手法詮釋BALLY B-CHAIN半月包，展現超模舉手投足都是氣場的泰然自若，許路兒也詮釋了相同包款的紅色系，以簡約灰色恤衫搭襯牛仔裙，輕鬆展現包款的鮮明搶眼。

何穗以簡約的麂皮襯衫搭配黑色BALLY B-CHAIN半月包，在簡潔帶冷的色調中，表現了單純的張力，也表現出包款的大器優雅；大陸女星徐璐則和許路兒、知名攝影師Flicka Elisa都選用了紅色款，帶著熱情搶眼的年輕氣息，也輕易成為視覺焦點；大陸女星喬欣則是搭襯奶油色款式，以背心、短褲和靴款穿出小男孩般的淘氣活潑。