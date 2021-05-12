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何穗隨手一拎都是超模氣場 許路兒同款BALLY俏皮可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
大陸女星徐璐搭配B-CHAIN紅色牛皮小半月包，36,200元。圖／取自微博
大陸女星徐璐搭配B-CHAIN紅色牛皮小半月包，36,200元。圖／取自微博

「何仙姑」何穗日前以冷調的拍攝手法詮釋BALLY B-CHAIN半月包，展現超模舉手投足都是氣場的泰然自若，許路兒也詮釋了相同包款的紅色系，以簡約灰色恤衫搭襯牛仔裙，輕鬆展現包款的鮮明搶眼。

何穗以簡約的麂皮襯衫搭配黑色BALLY B-CHAIN半月包，在簡潔帶冷的色調中，表現了單純的張力，也表現出包款的大器優雅；大陸女星徐璐則和許路兒、知名攝影師Flicka Elisa都選用了紅色款，帶著熱情搶眼的年輕氣息，也輕易成為視覺焦點；大陸女星喬欣則是搭襯奶油色款式，以背心、短褲和靴款穿出小男孩般的淘氣活潑。

BALLY往昔以經典的紅白條紋打造包款與鞋履，締造了鮮明印象，而為慶祝品牌成立170周年，首度推出全新的B-CHAIN半月包，將品牌歷史檔案庫中的金屬裝飾B字Logo重新設計，以鏡射視覺和鍊條帶來搭扣的設計，成為今年度包款與鞋履的標誌設計；B-CHAIN手袋包身為牛皮製成，體現品牌堅實耐久的特質，優雅的斜垮包外形，附上可調節式背帶，可肩背或作為手拿包，用以變換日晚裝的造型。

何穗選用B-CHAIN黑色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供
何穗選用B-CHAIN黑色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供
B-CHAIN純白羊皮高跟鞋，18,800元。圖／BALLY提供
B-CHAIN純白羊皮高跟鞋，18,800元。圖／BALLY提供
B-CHAIN米色羊皮編織手提包，62,600元。圖／BALLY提供
B-CHAIN米色羊皮編織手提包，62,600元。圖／BALLY提供
許路兒選搭B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／取自IG
許路兒選搭B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／取自IG
攝影師Flicka Elisa選搭B-CHAIN紅色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供
攝影師Flicka Elisa選搭B-CHAIN紅色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供
B-CHAIN紅色牛皮小半月包，36,200元。圖／BALLY提供
B-CHAIN紅色牛皮小半月包，36,200元。圖／BALLY提供
B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／BALLY提供
B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／BALLY提供
許路兒選搭B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／取自IG
許路兒選搭B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／取自IG
B-CHAIN黑色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供
B-CHAIN黑色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供
大陸女星喬欣俏皮詮釋奶油色新月包款。圖／取自微博
大陸女星喬欣俏皮詮釋奶油色新月包款。圖／取自微博
許路兒選搭B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／取自IG
許路兒選搭B-CHAIN紅色牛皮編織半月包，59,800元。圖／取自IG
何穗選用B-CHAIN黑色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供
何穗選用B-CHAIN黑色牛皮半月包，44,600元。圖／BALLY提供

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