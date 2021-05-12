疫情更要記得勤洗手！5款必備風格乾洗手，抗菌也療癒

疫情持續升溫，除了每天戴上口罩之外，最重要的是「勤洗手」注重個人衛生習慣，才能讓有足夠的抵抗能力。在大家為了對抗疫情，洗手頻率變得非常高，手部也容易出現敏感、脫皮的狀況。許多保養品牌為讓大家在使用洗手、乾洗手產品時，能兼顧保養與清潔，讓洗手變成一個全民運動，同時又能療癒大家。

Aesop賦活手部乾洗清潔露

文青品牌Aesop以天然精油圈了許多喜愛保養的粉絲品牌，擁有氣質美學與保養概念。賦活手部乾洗清潔露內含有中國柑皮、迷迭香葉、大西洋雪松，保濕質地讓雙手解放雙手油膩感，用自然香氣氛圍作為清潔手部的第一步驟。

NAMUA那木瓦 乾洗手

NAMUA那木瓦精油乾洗手用天然抗菌力，清潔手部，並有不同的質地。手部保濕度高，添加蘆薈萃取，抗菌尤加利精萃，讓細膩香氣圍繞每一個需要清潔保護的時刻。

THREE 植萃防護乾洗手

日系品牌THREE打造植萃乾洗手，加入天然成分，不僅對環境友善，天然成分也不會造成肌膚過多負擔，以有機發酵酒精為基底、99%天然成分。「植萃防護乾洗手」具有COSMOS有機認證，添加有機培育的甘蔗、檸檬果實，搭配迷迭香、尤加利、乳香等多種天然精油，使用起來舒爽不黏膩，同時能讓肌膚得到滋潤，在疫情期間還能清潔又療癒。

嬌蘭皇家蜂王乳系列乾洗手

皇家蜂王乳系列一直是嬌蘭的核心保養成分，在疫情期間，把保養推至防疫陣線，也在手部護理中加入了乾洗手與護手霜。其中「皇家蜂王乳蜂潤乾洗手」內含有蜂蜜濃縮精華，在清潔的同時也滋潤雙手，淡淡的蜂蜜香氣加上細膩質地，使用起來清爽不黏膩。

THE BODY SHOP 檸檬清新潔淨化乾洗手