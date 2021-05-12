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台灣獨賣！ 蘇格蘭老酋長威士忌原酒發表
老酋長生肖系列限量珍藏威士忌單桶原酒，是蘇格蘭蒸餾廠特別提供給台灣威士忌老饕的獨家限量威士忌，每年僅推出一批的珍稀酒款。2021年度新品老酋長錢鼠版限量珍藏原酒系列，精選3個年份：1990、2001、2002，於2021年5月上市。
從2014年推出首版駿馬限量原酒迄今，已邁入第7個年頭，蒸餾年份的進展變化，最老單桶原酒的年份從1970年到1980年，目前邁入1990年起的老年份原酒。
老酋長錢鼠版限量單桶原酒，由首席酒窖大師Gordon Doctor於2020年從窖藏庫存中，嚴選出3個年份1990、2001、2002蒸餾單桶原酒，最高酒齡達30年，酒標清楚的標示蒸餾年月、裝瓶年月、桶號、桶型及裝瓶數，酒精度依不同桶號原酒強度有不同的表現。
瓶身背標以裝瓶年份之生肖圖騰「錢鼠」做為紀念，桶裝瓶數有限，每一瓶編列流水號詳實生產數量，提供詳細酒品訊息，搭配獨特酒桶造型的單瓶木盒包裝，充滿威士忌元素，為原酒收藏家鐘愛入手的珍稀系列。
熟悉蘇格蘭威士忌的行家們一定知道現在30年以上老酒極為稀缺，老酋長1990年限量珍藏單桶原酒高達30年桶陳時間，倍受矚目及期待，歲月的累積成就豐富的內涵，香氣口感優雅循序呈現，值得細細品嚐感受威士忌的時間魔力。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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