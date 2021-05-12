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居家抗疫 家樂福推丹麥啄木鳥保溫壺集點換購3.5折起 履歷米買1送1
隨著疫情升溫，居家防疫、在家料理的趨勢也再度回溫。家樂福宣布全新一檔Stelton餐具組與evasolo鍋具組點換購活動即日起開跑，共有13款實用又充滿北歐極簡風格的換購商品，至7月31日活動期間單筆消費滿250元以上，就可獲得1點集點貼紙，最低10點就可以加價購得，免費兌換也只要80點就可擁有，比照市價更是最殺3.5折起。5月25日前購買家樂福自有品牌系列商品單筆滿888元再加贈集點換購貼紙1點，採購防疫物資順道集點換購就趁現在。
丹麥家喻戶曉的設計品牌Stelton，最知名的商品就是獲得無數設計大獎的啄木鳥保溫壺，內膽為雙層玻璃製成，保溫保冰兩用，巧妙設計不需手動開蓋，只要傾斜壺身注水口就會自動開啟，有0.5L、1L容量可選擇。另外還有櫸木把手的真空保溫茶壺、按壓開蓋的隨身保溫杯，以及馬克杯、餐盤組，都能為居家生活增添色彩。同為丹麥品牌的evasolo，則是推出不鏽鋼單手鍋、不鏽鋼平底鍋，以及不鏽鋼雙耳湯鍋，滿足不同料理需求。
而疫情緊繃也造成民眾搶購耐放食材，家樂福近年努力推動產銷履歷，目前共推出46支知名品牌履歷米，除了5月25日前推出11款知名品牌履歷米買1送1。另外，家樂福近期也與農糧署聯手合作，於6月27日前聯合魔法咖哩、鬍鬚張、悟饕池上飯包、茄子咖哩、三商巧福、阿官火鍋、義式屋古拉爵等多家餐飲業者，只要至以上餐廳指定台灣米標章餐點，結帳時就可獲得家樂福TAP產銷履歷包裝米30元面額折價劵一張，邀請消費者品嚐台灣產銷履歷米的美味。
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