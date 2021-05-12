快訊

北市中山區按摩女遭割喉殺害 警逮1熟客坦承犯案

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家抗疫 家樂福推丹麥啄木鳥保溫壺集點換購3.5折起 履歷米買1送1

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福力推產銷履歷商品，5月25日前推出11款知名品牌履歷米買1送1。圖／家樂福提供
家樂福力推產銷履歷商品，5月25日前推出11款知名品牌履歷米買1送1。圖／家樂福提供

隨著疫情升溫，居家防疫、在家料理的趨勢也再度回溫。家樂福宣布全新一檔Stelton餐具組與evasolo鍋具組點換購活動即日起開跑，共有13款實用又充滿北歐極簡風格的換購商品，至7月31日活動期間單筆消費滿250元以上，就可獲得1點集點貼紙，最低10點就可以加價購得，免費兌換也只要80點就可擁有，比照市價更是最殺3.5折起。5月25日前購買家樂福自有品牌系列商品單筆滿888元再加贈集點換購貼紙1點，採購防疫物資順道集點換購就趁現在。

丹麥家喻戶曉的設計品牌Stelton，最知名的商品就是獲得無數設計大獎的啄木鳥保溫壺，內膽為雙層玻璃製成，保溫保冰兩用，巧妙設計不需手動開蓋，只要傾斜壺身注水口就會自動開啟，有0.5L、1L容量可選擇。另外還有櫸木把手的真空保溫茶壺、按壓開蓋的隨身保溫杯，以及馬克杯、餐盤組，都能為居家生活增添色彩。同為丹麥品牌的evasolo，則是推出不鏽鋼單手鍋、不鏽鋼平底鍋，以及不鏽鋼雙耳湯鍋，滿足不同料理需求。

而疫情緊繃也造成民眾搶購耐放食材，家樂福近年努力推動產銷履歷，目前共推出46支知名品牌履歷米，除了5月25日前推出11款知名品牌履歷米買1送1。另外，家樂福近期也與農糧署聯手合作，於6月27日前聯合魔法咖哩、鬍鬚張、悟饕池上飯包、茄子咖哩、三商巧福、阿官火鍋、義式屋古拉爵等多家餐飲業者，只要至以上餐廳指定台灣米標章餐點，結帳時就可獲得家樂福TAP產銷履歷包裝米30元面額折價劵一張，邀請消費者品嚐台灣產銷履歷米的美味。

Stelton餐具組與evasolo鍋具組共有13款商品集點換購活動同步推出。圖／家樂福提供
Stelton餐具組與evasolo鍋具組共有13款商品集點換購活動同步推出。圖／家樂福提供
家樂福近年努力推動產銷履歷，目前共推出46支知名品牌履歷米。記者黃筱晴／攝影
家樂福近年努力推動產銷履歷，目前共推出46支知名品牌履歷米。記者黃筱晴／攝影
家樂福即日起至7月31日推出丹麥Stelton啄木鳥瓶集點換購活動，市價3.5折起，買自有品牌商品滿額加碼再贈點。圖／家樂福提供
家樂福即日起至7月31日推出丹麥Stelton啄木鳥瓶集點換購活動，市價3.5折起，買自有品牌商品滿額加碼再贈點。圖／家樂福提供
Stelton餐具組與evasolo鍋具組共有13款商品集點換購活動同步推出。記者黃筱晴／攝影
Stelton餐具組與evasolo鍋具組共有13款商品集點換購活動同步推出。記者黃筱晴／攝影
居家舒壓創意午茶選擇，家樂福推薦台灣茶人珍珠奶茶，售價249元，共有黑糖、鐵觀音2種口味。記者黃筱晴／攝影
居家舒壓創意午茶選擇，家樂福推薦台灣茶人珍珠奶茶，售價249元，共有黑糖、鐵觀音2種口味。記者黃筱晴／攝影

家樂福 品牌 履歷

延伸閱讀

杜娃黎波成全英音樂獎大贏家 感性向抗疫工作者致意

美食街也啟動實聯制！家樂福購物中心美食街開第一槍

菁英林口擇好房 家樂福Outlet雙商圈增值潛力大利多

Pepero化身雪糕！2款「Lotte Pepero巧克力脆皮雪糕」造型口味神還原，全聯、家樂福就有

相關新聞

台灣獨賣！ 蘇格蘭老酋長威士忌原酒發表

老酋長生肖系列限量珍藏威士忌單桶原酒，是蘇格蘭蒸餾廠特別提供給台灣威士忌老饕的獨家限量威士忌，每年僅推出一批的珍稀酒款。...

居家抗疫 家樂福推丹麥啄木鳥保溫壺集點換購3.5折起 履歷米買1送1

隨著疫情升溫，居家防疫、在家料理的趨勢也再度回溫。家樂福宣布全新一檔Stelton餐具組與evasolo鍋具組點換購活動...

原訂5月15日酩洋白酒節宣布延期 可全額退費

因應疫情升溫，原本預定於5月15日於寒舍艾麗la farfalla義式餐廳舉辦的酩洋夏日白酒節（Summer Wine ...

曾之喬用爆乳露腰裝示範 春夏腰包就是要這款才時尚

前幾年流行街頭運動風腰包，以半月形或機能面料為主。不過近期最紅的腰包反而是主打精緻皮革打造的小巧款式，像是附了腰帶的典雅...

台酒玉山陳高持續發光 2021 SFWSC獲4金牌、2雙金

曾經於總統副總統就職紀念酒成功席捲全台灣的玉山陳高，在今年甫公布的2021舊金山世界烈酒競賽（San Francisco...

甜心主播披婚紗 Jasmine Galleria推出環保永續新系列

在台灣婚禮所穿的婚紗，通常習慣採取租借方式，跟歐美盛行的訂製、家傳布料再製的方式差異頗大。不過，無論是哪種模式，只要有禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。