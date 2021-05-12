居家抗疫 家樂福推丹麥啄木鳥保溫壺集點換購3.5折起 履歷米買1送1

隨著疫情升溫，居家防疫、在家料理的趨勢也再度回溫。家樂福宣布全新一檔Stelton餐具組與evasolo鍋具組點換購活動即日起開跑，共有13款實用又充滿北歐極簡風格的換購商品，至7月31日活動期間單筆消費滿250元以上，就可獲得1點集點貼紙，最低10點就可以加價購得，免費兌換也只要80點就可擁有，比照市價更是最殺3.5折起。5月25日前購買家樂福自有品牌系列商品單筆滿888元再加贈集點換購貼紙1點，採購防疫物資順道集點換購就趁現在。

丹麥家喻戶曉的設計品牌Stelton，最知名的商品就是獲得無數設計大獎的啄木鳥保溫壺，內膽為雙層玻璃製成，保溫保冰兩用，巧妙設計不需手動開蓋，只要傾斜壺身注水口就會自動開啟，有0.5L、1L容量可選擇。另外還有櫸木把手的真空保溫茶壺、按壓開蓋的隨身保溫杯，以及馬克杯、餐盤組，都能為居家生活增添色彩。同為丹麥品牌的evasolo，則是推出不鏽鋼單手鍋、不鏽鋼平底鍋，以及不鏽鋼雙耳湯鍋，滿足不同料理需求。