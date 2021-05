原訂5月15日酩洋白酒節宣布延期 可全額退費

因應疫情升溫,原本預定於5月15日於寒舍艾麗la farfalla義式餐廳舉辦的酩洋夏日白酒節(Summer Wine Party),宣佈延期舉行,以減少群聚風險。已經繳費的消費者,可在全額退費、延期抵用、更換等值酒款這三個方案中選擇其一。

一年一度的酩洋夏日白酒節已經連續舉辦超過5年,今年的主題是以玫瑰為象徵的「In the Pink」,「In the Pink」在英文中的意思是「健康」;而在葡萄園中的玫瑰,由於能夠比葡萄更早預警天候與病蟲害,因此成為觀察葡萄健康情形的前哨站,也成為葡萄的守護者。因此在後疫情時代,特別以「In the Pink」與玫瑰,希望大家一切安好。

不過受到疫情的衝擊,活動確定延期。酩洋國際酒業表示:「目前延期時間尚未確定,我們將持續關注疫情發展並遵照中央疫情指輝中心之集會相關規定,決定舉辦日期。」

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康