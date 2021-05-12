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原訂5月15日酩洋白酒節宣布延期 可全額退費
因應疫情升溫，原本預定於5月15日於寒舍艾麗la farfalla義式餐廳舉辦的酩洋夏日白酒節（Summer Wine Party），宣佈延期舉行，以減少群聚風險。已經繳費的消費者，可在全額退費、延期抵用、更換等值酒款這三個方案中選擇其一。
一年一度的酩洋夏日白酒節已經連續舉辦超過5年，今年的主題是以玫瑰為象徵的「In the Pink」，「In the Pink」在英文中的意思是「健康」；而在葡萄園中的玫瑰，由於能夠比葡萄更早預警天候與病蟲害，因此成為觀察葡萄健康情形的前哨站，也成為葡萄的守護者。因此在後疫情時代，特別以「In the Pink」與玫瑰，希望大家一切安好。
不過受到疫情的衝擊，活動確定延期。酩洋國際酒業表示：「目前延期時間尚未確定，我們將持續關注疫情發展並遵照中央疫情指輝中心之集會相關規定，決定舉辦日期。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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