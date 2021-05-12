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曾之喬用爆乳露腰裝示範 春夏腰包就是要這款才時尚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
曾之喬用TOD'S T Timeless搭配私服。圖／摘自IG
曾之喬用TOD'S T Timeless搭配私服。圖／摘自IG

前幾年流行街頭運動風腰包，以半月形或機能面料為主。不過近期最紅的腰包反而是主打精緻皮革打造的小巧款式，像是附了腰帶的典雅小包，又像是擁有收納功能的腰帶，俏麗可愛又好搭。

講到今年春夏的腰包代表，絕對就是義大利時尚品牌TOD’S全新的T Timeless腰包系列。運用金屬「T」扣飾代表時代（T for Time）的寓意、精湛工藝所代表的雋永（Timeless）。附有可拆式背帶，可以當成腰包也可以變肩背包，拆掉背帶又變手拿包，可說是百變好用。顏色也多樣化，有溫潤皮革撞色款也有亮眼的螢光款，無論搭配哪種風格的穿搭都無違和。包含曾之喬、蔡詩芸和韓國女團Red Velvet的Joy都是這款包的愛用者。

除了腰包之外，T Timeless系列另外也有斜背包、郵差包、托特包等可選擇。

Red Velvet的Joy拎TOD’S T Timeless螢光腰包。圖／摘自IG
Red Velvet的Joy拎TOD’S T Timeless螢光腰包。圖／摘自IG
TOD'S T Timeless螢光黃腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless螢光黃腰包，39,900元。圖／迪生提供
近期最紅的腰包反而是主打精緻皮革打造的小巧款式，像是附了腰帶的典雅小包，又像是擁有收納功能的腰帶，俏麗可愛又好搭。圖／摘自IG
近期最紅的腰包反而是主打精緻皮革打造的小巧款式，像是附了腰帶的典雅小包，又像是擁有收納功能的腰帶，俏麗可愛又好搭。圖／摘自IG
TOD'S T Timeless水藍撞色腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless水藍撞色腰包，39,900元。圖／迪生提供
曾之喬用TOD'S T Timeless搭配私服。圖／摘自IG
曾之喬用TOD'S T Timeless搭配私服。圖／摘自IG
蔡詩芸示範TOD’S T Timeless螢光腰包。圖／摘自IG
蔡詩芸示範TOD’S T Timeless螢光腰包。圖／摘自IG
TOD'S T Timeless淺棕色腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless淺棕色腰包，39,900元。圖／迪生提供
Red Velvet的Joy拎TOD’S T Timeless螢光腰包。圖／摘自IG
Red Velvet的Joy拎TOD’S T Timeless螢光腰包。圖／摘自IG
TOD'S T Timeless螢光粉腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless螢光粉腰包，39,900元。圖／迪生提供

義大利 曾之喬

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