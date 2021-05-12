台酒玉山陳高持續發光 2021 SFWSC獲4金牌、2雙金

曾經於總統副總統就職紀念酒成功席捲全台灣的玉山陳高，在今年甫公布的2021舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）再創奪金紀錄，玉山高粱成功抱回2面雙金牌（Double Gold Medal）、4面金牌（Gold Medal）及6面銀牌（Silver Medal）。

今年舊金山世界烈酒大賽有來自世界各地3,800多件作品參賽，台酒玉山高粱備受評審團激賞，以清香微帶窖香風味的「玉山台灣原窖12年陳高」、台灣清香風味的「玉山五八金」脫穎而出，榮獲雙金牌獎肯定。

舊金山世界烈酒大賽於西元2000年創立，為國際酒類競賽中最具指標性與影響力的競賽之一，評比結果極具公信力，來自世界各地的酒款需先經評審盲飲，再進入綜合評比等層層關卡，最終優秀酒款得以脫穎而出。

台酒表示，除了長青款的經典高粱「玉山台灣高粱酒」、「玉山三年38度、58度高粱酒」、「玉山大曲」、「玉山台灣高粱酒六年陳高」等，自2017年參賽以來，連續5年持續發光，屢獲國際肯定；去年年底新推出的3支陳高——「玉山3、6、8年陳高」，首次參賽即贏得評審青睞，一舉奪金。

不僅高粱酒表現亮眼，去年台酒新推出的手工精釀琴酒「玉山極Craft」同樣傳回好消息，初試啼聲便獲得銅牌成績；選自花蓮紅葉部落的馬告、具台灣特色的甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶與當歸等11種原料，勾兌出極富台灣風味的「極Craft琴酒」，見證台酒精釀烈酒工藝的國際實力，堪稱是台灣的驕傲。

台酒是台灣第一個產製高粱酒的公司，「玉山」品牌向來以扎實精湛的製酒工藝聞名，從培麴、三蒸三釀、甕藏熟陳至勾兌調和，堅持以最繁複的工法完成製酒工藝的每一步，加上北回歸線經過的海島氣候，背有阿里山、玉山山脈，得天獨厚的水質及風土環境，釀造獨具台灣風味的玉山高粱；今年適逢台酒120週年慶，將規畫推出限量年份原漿酒，值得行家酒迷們開箱品鑑，體驗台酒珍稀之作。

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