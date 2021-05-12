甜心主播披婚紗 Jasmine Galleria推出環保永續新系列
在台灣婚禮所穿的婚紗，通常習慣採取租借方式，跟歐美盛行的訂製、家傳布料再製的方式差異頗大。不過，無論是哪種模式，只要有禮服的產生就會對環境造成汙染，在現今永續環保的熱潮下，婚紗雖不是天天在穿，汰換率沒有一般成衣那樣驚人，但能夠同樣致力響應守護環境的運動，也是美事一件。
來自美國芝加哥的訂製禮服品牌Jasmine Galleria今年秋冬全新發表Sustainable Love Bridal Collection永續環保婚紗系列，最大的亮點就是在於材質選用經認證及受控的林木來源，並採用符合生態環保產製流程所織造的「木質纖維」烏干紗與蕾絲，藉由環保科技素材的運用，重新審視婚紗的傳承意義。
此系列使用的原材獲得國際環保紡織協會 (International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology) 的OEKO-TEX® Standard 100紡織品無毒認證，在產製過程所使用的溶劑可99.5%回收再利用，如果掩埋在土壤裡也可被自然環境分解，燃燒也不會產生有毒的氣體。在穿著體驗上，因為結合天然與合成纖維優點，有如自然蠶絲般的冰涼觸感，還能同時呈現獨有的溫潤光澤。
除了Sustainable Love Bridal Collection永續環保婚紗系列之外，秉持著保持Rewear (傳承) & Reuse (二次修改) 的可能性這樣的想法，Jasmine Galleria秋冬系列還從舊客戶手中收購回他們在1999年所推出的印度工藝珠繡上衣，重新打造出一件嶄新的禮服。而品牌獨創的服裝保存真空包裝系統，也可以讓客戶妥善地將穿過的禮服完美珍藏，方便做紀念或日後修改、再製作成另一件衣服，呼應永續的概念。
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