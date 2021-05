甜心主播披婚紗 Jasmine Galleria推出環保永續新系列

在台灣婚禮所穿的婚紗,通常習慣採取租借方式,跟歐美盛行的訂製、家傳布料再製的方式差異頗大。不過,無論是哪種模式,只要有禮服的產生就會對環境造成汙染,在現今永續環保的熱潮下,婚紗雖不是天天在穿,汰換率沒有一般成衣那樣驚人,但能夠同樣致力響應守護環境的運動,也是美事一件。

來自美國芝加哥的訂製禮服品牌Jasmine Galleria今年秋冬全新發表Sustainable Love Bridal Collection永續環保婚紗系列,最大的亮點就是在於材質選用經認證及受控的林木來源,並採用符合生態環保產製流程所織造的「木質纖維」烏干紗與蕾絲,藉由環保科技素材的運用,重新審視婚紗的傳承意義。

此系列使用的原材獲得國際環保紡織協會 (International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology) 的OEKO-TEX® Standard 100紡織品無毒認證,在產製過程所使用的溶劑可99.5%回收再利用,如果掩埋在土壤裡也可被自然環境分解,燃燒也不會產生有毒的氣體。在穿著體驗上,因為結合天然與合成纖維優點,有如自然蠶絲般的冰涼觸感,還能同時呈現獨有的溫潤光澤。