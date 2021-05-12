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大貴賓意外搶鏡！昆凌COACH包搭長腿 曾之喬露抹胸比美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
莫允雯用運動風服裝搭配黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
莫允雯用運動風服裝搭配黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG

運動風搭淑女包款，帶來衝突的穿搭樂趣，陳庭妮、莫允雯日前選搭COACH的Alie Saddle，就以舒適的運動裝束搭配，對比之下讓配件更搶眼；天王嫂昆凌則是乾脆來個側身長腿超美圖，搭襯經典Signature款式，和超可愛的貴賓狗一起入鏡。

Alie Saddle是COACH早秋全新包款，曾之喬以時髦的西裝外套和寬褲搭襯，巧妙的穿上抹胸，整體造型看起來帥氣也兼容性感女人味，俐落簡潔；以「今天當帥哥」作為造型宗旨的陳庭妮，在近期正播映中的電視劇「火神的眼淚」飾演消防隊員，以呼應人設的洗鍊展現Alie Saddle的簡便。

運用經典馬鞍包型輪廓打造的Alie Saddle，包身來自精製皮革或是經典Signature緹花織布相互混搭，彰顯品牌精神、也闡述時髦摩登的風格；運用方型復古黃銅金屬及浮雕Horse and Carriage馬車圖案作為按扣，是標誌設計，經過染色處理，更顯奢華復古；皮革與金屬鍊條結合的可調節肩背帶，可以轉換為兩條短手提把，或是單肩背、斜背，包款內部為皮革襯裡，並以兩格夾層設計出收納空間，目前推出黑色、天藍色以及心型刺繡等多種款式。

昆凌運用Alie Saddle手袋搭襯超長腿，貴賓狗相當搶鏡。圖／取自IG
昆凌運用Alie Saddle手袋搭襯超長腿，貴賓狗相當搶鏡。圖／取自IG
網紅Kiwi李函也選搭Alie Saddle手袋。圖／取自IG
網紅Kiwi李函也選搭Alie Saddle手袋。圖／取自IG
昆凌運用Alie Saddle手袋搭襯超長腿。圖／取自IG
昆凌運用Alie Saddle手袋搭襯超長腿。圖／取自IG
COACH早秋全新Saddle Bag系列。圖／COACH提供
COACH早秋全新Saddle Bag系列。圖／COACH提供
曾之喬詮釋早秋新款黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋早秋新款黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
陳庭妮在IG以「今天當帥哥」的標題演繹Alie Saddle手袋。圖／取自IG
陳庭妮在IG以「今天當帥哥」的標題演繹Alie Saddle手袋。圖／取自IG
海軍藍色拼接午夜海軍藍色Signature Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
海軍藍色拼接午夜海軍藍色Signature Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
莫允雯用運動風服裝搭配黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
莫允雯用運動風服裝搭配黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
天藍色Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
天藍色Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
陳庭妮在IG以「今天當帥哥」的標題演繹Alie Saddle手袋。圖／取自IG
陳庭妮在IG以「今天當帥哥」的標題演繹Alie Saddle手袋。圖／取自IG
粉白色心形刺繡Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
粉白色心形刺繡Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
曾之喬、陳庭妮、昆凌詮釋Saddle Bag系列。圖／COACH提供
曾之喬、陳庭妮、昆凌詮釋Saddle Bag系列。圖／COACH提供
石灰色拼接象牙白色Signature Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
石灰色拼接象牙白色Signature Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
曾之喬詮釋早秋新款黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋早秋新款黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
陳庭妮在IG以「今天當帥哥」的標題演繹Alie Saddle手袋。圖／取自IG
陳庭妮在IG以「今天當帥哥」的標題演繹Alie Saddle手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋早秋新款黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋早秋新款黑色Alie Saddle手袋。圖／取自IG
嬰兒粉色Signature Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供
嬰兒粉色Signature Alie Saddle Bag，21,800元。圖／COACH提供

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