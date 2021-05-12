大貴賓意外搶鏡！昆凌COACH包搭長腿 曾之喬露抹胸比美

運動風搭淑女包款，帶來衝突的穿搭樂趣，陳庭妮、莫允雯日前選搭COACH的Alie Saddle，就以舒適的運動裝束搭配，對比之下讓配件更搶眼；天王嫂昆凌則是乾脆來個側身長腿超美圖，搭襯經典Signature款式，和超可愛的貴賓狗一起入鏡。

Alie Saddle是COACH早秋全新包款，曾之喬以時髦的西裝外套和寬褲搭襯，巧妙的穿上抹胸，整體造型看起來帥氣也兼容性感女人味，俐落簡潔；以「今天當帥哥」作為造型宗旨的陳庭妮，在近期正播映中的電視劇「火神的眼淚」飾演消防隊員，以呼應人設的洗鍊展現Alie Saddle的簡便。