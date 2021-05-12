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大貴賓意外搶鏡！昆凌COACH包搭長腿 曾之喬露抹胸比美
運動風搭淑女包款，帶來衝突的穿搭樂趣，陳庭妮、莫允雯日前選搭COACH的Alie Saddle，就以舒適的運動裝束搭配，對比之下讓配件更搶眼；天王嫂昆凌則是乾脆來個側身長腿超美圖，搭襯經典Signature款式，和超可愛的貴賓狗一起入鏡。
Alie Saddle是COACH早秋全新包款，曾之喬以時髦的西裝外套和寬褲搭襯，巧妙的穿上抹胸，整體造型看起來帥氣也兼容性感女人味，俐落簡潔；以「今天當帥哥」作為造型宗旨的陳庭妮，在近期正播映中的電視劇「火神的眼淚」飾演消防隊員，以呼應人設的洗鍊展現Alie Saddle的簡便。
運用經典馬鞍包型輪廓打造的Alie Saddle，包身來自精製皮革或是經典Signature緹花織布相互混搭，彰顯品牌精神、也闡述時髦摩登的風格；運用方型復古黃銅金屬及浮雕Horse and Carriage馬車圖案作為按扣，是標誌設計，經過染色處理，更顯奢華復古；皮革與金屬鍊條結合的可調節肩背帶，可以轉換為兩條短手提把，或是單肩背、斜背，包款內部為皮革襯裡，並以兩格夾層設計出收納空間，目前推出黑色、天藍色以及心型刺繡等多種款式。
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