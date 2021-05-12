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7-11端午預購！ 胡同元氣燒肉粽、老虎堂冰心粽快搶吃

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至6月8日推出端午預購，首度導入配粽醬料專區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月8日推出端午預購，首度導入配粽醬料專區。圖／7-ELEVEN提供

距離端午節僅剩一個月，7-ELEVEN端午預購將進入最後倒數，今年主打「呷粽配醬」，首度導入配粽醬料專區，同步攜手星級飯店、地方排隊名店推出多款傳統風味粽，更與胡同燒肉、老虎堂等知名品牌獨家開發特色粽，還有超可愛的HELLO KITTY端午香粽禮盒，不僅要讓消費者大飽口福，更是端午節最吸睛的伴手禮。7-ELEVEN預估，在節慶需求帶動，並搭配指定商品任選第2件9折優惠帶動下，今年整體端午預購業績應可較去年成長1成以上。

傳統粽向來是最受青睞的選項，7-ELEVEN今年特別網羅星級飯店、地方排隊名店推出多款南北粽，包括「晶華酒店滬式東坡粽」、「晶英御品帝王粽」、「郭家經典古早味肉粽」、「亨記經典北部粽、南部粽」等，更首次攜手連續3年榮獲The Milele Guideu亞洲美食評鑑的胡同燒肉攜手開發「胡同元氣燒肉粽」，以胡同燒肉招牌獨門秘製醬汁滷製特選三層肉，搭配栗子、鹹蛋黃、香菇及蝦米，讓傳統美食再添新意。

端午盛夏，7-ELEVEN也祭出多款冰涼爽口的點心粽，首推知名手搖飲風味的「老虎堂冰心粽」，虎式黑糖Q彈外皮搭配人氣紅茶厚拿鐵以及老少咸宜的綿密紅豆、香濃芋泥等3種口味；還有「手信坊晶漾冰粽」、「郭元益好端端冰粽」等。超萌的可愛教主HELLO KITTY也化身為粽子陪粉絲過節，闔家口味的北部粽繫上經典蝴蝶結，還附贈立體造型浮雕的醬油碟，粉絲必收。

吃粽子少不了特色沾醬，7-ELEVEN端午預購首度導入配粽醬料專區，其中席捲網路的超夯神醬「協發行催淚皮蛋辣椒」，首次販售即狂賣上萬瓶，成為端午預購的冠軍神醬；還有雲林北港推薦必買的「大芳花生辣醬」、下飯的「扒扒飯雙椒醬」等眾多特色沾醬，讓今年吃粽增添口感層次。

胡同燒肉元氣粽，7-ELEVEN端午預購5入售價439元。圖／7-ELEVEN提供
胡同燒肉元氣粽，7-ELEVEN端午預購5入售價439元。圖／7-ELEVEN提供
Hello Kitty端午香粽禮盒（4入），7-ELEVEN端午預購售價499元。圖／7-ELEVEN提供
Hello Kitty端午香粽禮盒（4入），7-ELEVEN端午預購售價499元。圖／7-ELEVEN提供
大芳花生辣醬，7-ELEVEN端午預購售價79元。圖／7-ELEVEN提供
大芳花生辣醬，7-ELEVEN端午預購售價79元。圖／7-ELEVEN提供
老虎堂冰心粽，7-ELEVEN端午預購9入售價360元。圖／7-ELEVEN提供
老虎堂冰心粽，7-ELEVEN端午預購9入售價360元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購飄粽香，送禮體面的「Hello Kitty端午香粽禮盒」粉絲必收。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購飄粽香，送禮體面的「Hello Kitty端午香粽禮盒」粉絲必收。圖／7-ELEVEN提供
協發行催淚皮蛋辣椒，7-ELEVEN端午預購2罐售價690元、12罐售價2,760元。圖／7-ELEVEN提供
協發行催淚皮蛋辣椒，7-ELEVEN端午預購2罐售價690元、12罐售價2,760元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購將進入最後倒數，今年主打「呷粽配醬」，同步攜手星級飯店、地方排隊名店推出多款傳統風味粽。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購將進入最後倒數，今年主打「呷粽配醬」，同步攜手星級飯店、地方排隊名店推出多款傳統風味粽。圖／7-ELEVEN提供

粽子 端午節 7-Eleven

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