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網球天王費德勒、塗鴉藝術巨人Futura挺UNIQLO 頌揚「Made for All」精神

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
網球天王費德勒認為LifeWear的使命不僅在於製造出高品質的服裝，也致力於讓全世界所有人的生活更加美好。圖／UNIQLO提供
網球天王費德勒認為LifeWear的使命不僅在於製造出高品質的服裝，也致力於讓全世界所有人的生活更加美好。圖／UNIQLO提供

唯有全球零售服飾龍頭UNIQLO才能集結網球天王費德勒、塗鴉藝術巨人Futura，以及設計師暨U系列藝術總監Christophe Lemaire等人，一同詮釋LifeWear：Made for All的精神。因為在這個動盪的氛圍下，更是需要透過眾人力量，幫助彼此擁有更美好的生活。

今年UNIQLO品牌發展的重要方針之一是「永續」，除此之外，便是力推多年的「LifeWear」概念，從日常搭配的服裝，延伸到面向全人類，達到Made for All的理念。因此UNIQLO還請來日本女星綾瀨遙擔任代言人，藉由她清新形象和正向能量，來影響更多的消費者。傳遞如同品牌大使費德勒所說：「LifeWear的使命不僅在於製造出高品質的服裝，也致力於讓全世界所有人的生活更加美好」。因為，UNIQLO的LifeWear哲學，就是從貼近日常需求生產、進化成改善生活的服裝設計，甚至致力於永續議題、社區共好等各個環節付出努力。

塗鴉藝術巨人Futura認同LifeWear精神，因此在這季與UNIQLO推出了聯名運動服飾。圖／UNIQLO提供
塗鴉藝術巨人Futura認同LifeWear精神，因此在這季與UNIQLO推出了聯名運動服飾。圖／UNIQLO提供

早在邀請明星代言、各界意見領袖發聲之前，LifeWear精神，就不斷持續的推動。像是自去年疫情期間，UNIQLO便以服裝品牌之姿回饋社會，包含捐贈口罩、防護衣，提供AIRism及HEATTECH衣物予醫護人員等。還在農曆新年之前，串聯各地社會局與台灣彩印協會舉辦環台捐贈活動，共捐贈20萬個AIRism口罩與萬件禦寒衣物，應援全台弱勢族群與第一線社福人員。而與羅浮宮開啟長期合作，除了推出聯名服飾，透過免費入場和其他活動加深大眾對藝術興趣，也是目標之一；因此你我早已在不知不覺中，也成為推動LifeWear哲學的一分子。

設計師暨U系列藝術總監Christophe Lemaire帶領團隊，實現了LifeＷear所代表的高品質服裝。圖／UNIQLO提供
設計師暨U系列藝術總監Christophe Lemaire帶領團隊，實現了LifeＷear所代表的高品質服裝。圖／UNIQLO提供

在消費的同時，你我早已在不知不覺中，也成為推動LifeWear哲學的一分子。圖／UNIQLO提供
在消費的同時，你我早已在不知不覺中，也成為推動LifeWear哲學的一分子。圖／UNIQLO提供

LifeWear哲學，從貼近日常需求生產、進化成改善生活的服裝設計，甚至致力於永續議題、社區共好等各個環節付出努力。圖／UNIQLO提供
LifeWear哲學，從貼近日常需求生產、進化成改善生活的服裝設計，甚至致力於永續議題、社區共好等各個環節付出努力。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌 口罩

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